Tra gli argomenti che tiene banco in queste settimane, resta sotto i riflettori il futuro della presidenza della FIGC con le nuove elezioni in programma. Se l'unico candidato inizialmente sembrava essere ancora una volta Giovanni Malagò, già al vertice e poi commissario, è stata caldeggiata al contempo anche un'altra proposta, quella di Adriano Galliani. I due nomi hanno particolarmente diviso sia le squadre di serie A che le varie associazioni chiamate ad esporsi come Assoallenatori e Assocalciatori, per degli equilibri che al momento restano ancora molto instabili. A chiarire la loro posizione questa mattina Cagliari, Sassuolo e Venezia con una nota congiunta divulgata sui propri canali ufficiali pochi minuti fa.

La nota congiunta di Cagliari, Sassuolo e Venezia sul futuro della presidenza FIGC

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Se club e Associazioni fanno a gara per esporsi e portare avanti il proprio candidato per la presidenza FIGC, i tre club di serie A hanno deciso di restare momentaneamente alla finestra per approfondire il programma e la proposta dei due maggiori candidati, Adriano Galliani e Giovanni Malagò. In una nota pubblicata stamattina sui propri canali ufficiali, c'è l'intenzione di temporeggiare per una decisione in assoluta coscienza e convinzione, per il bene del calcio italiano."Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC.e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento. Nel confermare la stima per, figure di riconosciuta autorevolezza ed esperienza, i Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle. Con questo spirito, esprimono la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo con entrambi, nell’interesse dell’intero movimento calcistico italiano", termina la nota congiunta dei tre club.