La posizione dei tre club per il bene e il futuro del calcio italiano
Tra gli argomenti che tiene banco in queste settimane, resta sotto i riflettori il futuro della presidenza della FIGC con le nuove elezioni in programma. Se l'unico candidato inizialmente sembrava essere ancora una volta Giovanni Malagò, già al vertice e poi commissario, è stata caldeggiata al contempo anche un'altra proposta, quella di Adriano Galliani. I due nomi hanno particolarmente diviso sia le squadre di serie A che le varie associazioni chiamate ad esporsi come Assoallenatori e Assocalciatori, per degli equilibri che al momento restano ancora molto instabili. A chiarire la loro posizione questa mattina Cagliari, Sassuolo e Venezia con una nota congiunta divulgata sui propri canali ufficiali pochi minuti fa.
La nota congiunta di Cagliari, Sassuolo e Venezia sul futuro della presidenza FIGCSe club e Associazioni fanno a gara per esporsi e portare avanti il proprio candidato per la presidenza FIGC, i tre club di serie A hanno deciso di restare momentaneamente alla finestra per approfondire il programma e la proposta dei due maggiori candidati, Adriano Galliani e Giovanni Malagò. In una nota pubblicata stamattina sui propri canali ufficiali, c'è l'intenzione di temporeggiare per una decisione in assoluta coscienza e convinzione, per il bene del calcio italiano.
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