In occasione della 7ª giornata del Girone B di Serie C, sabato 26 settembre alle ore 17:30 si affrontano Latina e Atalanta U23 allo stadio Domenico Francioni. I padroni di casa arrivano alla sfida con 5 punti in classifica, mentre la formazione bergamasca è a quota 9. Il Latina è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Guidonia Montecelio, mentre l'Atalanta U23 ha superato 3-2 la Sambenedettese nell'ultimo turno.>VEDI LATINA-ATALANTA U23 IN DIRETTA STREAMING SU BET365 La squadra di Massimiliano Alvini cerca una vittoria che le permetterebbe di allontanarsi dalla zona bassa della classifica, mentre l'Atalanta U23 di Nicola Beati punta a dare continuità al successo ottenuto a San Benedetto del Tronto. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Latina-Atalanta U23. Dove vedere Latina-Atalanta U23 in diretta TV e streaming Latina-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, con la possibilità di seguire l'incontro in streaming attraverso Sky Go e NOW. La Serie C 2026/27 viene infatti trasmessa integralmente da Sky e in streaming su NOW. Per seguire Latina-Atalanta U23 in streaming sarà necessario: scegliere l'operatore disponibile per la diretta; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Latina-Atalanta U23 tra gli incontri in programma sabato 26 settembre; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. Il fischio d'inizio è fissato alle 17:30 di sabato 26 settembre allo stadio Domenico Francioni di Latina. La gara non è prevista su Rai o RaiPlay: la programmazione verificata indica Sky Sport per la diretta televisiva e Sky Go e NOW per quella streaming. Latina-Atalanta U23: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Latina-Atalanta U23

Latina-Atalanta U23 Competizione: Serie C 2026/27, Girone B

Serie C 2026/27, Girone B Giornata: 7ª giornata

7ª giornata Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Domenico Francioni, Latina

Domenico Francioni, Latina Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go e NOW

Sky Go e NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il calendario della Lega Pro colloca Latina-Atalanta U23 alle 17:30 di sabato 26 settembre, nell'ambito della settima giornata del Girone B. Il momento del Latina Il Latina arriva alla sfida con 5 punti e un rendimento ancora discontinuo nelle prime giornate. Dopo lo 0-0 casalingo contro il Pineto e la sconfitta per 3-1 sul campo del Ravenna, i nerazzurri hanno ottenuto il primo successo stagionale battendo 2-0 il Forlì. Successivamente è arrivato il ko per 3-1 contro il Gubbio, prima dell'1-1 interno contro il Guidonia Montecelio. La formazione laziale ha mostrato una maggiore solidità nelle gare disputate al Francioni, dove ha mantenuto la porta inviolata contro Pineto e Forlì. Il problema principale è invece rappresentato dal rendimento esterno, con due sconfitte nelle prime due trasferte e sei reti incassate. Contro l'Atalanta U23 sarà quindi importante confermare la compattezza mostrata davanti al proprio pubblico. Il precedente più recente al Francioni sorride inoltre al Latina, che ha battuto l'Atalanta U23 per 1-0 nell'agosto 2025. Anche il confronto disputato a gennaio 2026 si è concluso con un successo nerazzurro, questa volta per 2-1 in casa dell'Under 23 bergamasca. Il momento dell'Atalanta U23 L'Atalanta U23 è salita a 9 punti grazie a due vittorie consecutive. Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Livorno, la formazione di Nicola Beati ha battuto 2-1 il Pescara e successivamente ha superato 3-2 la Sambenedettese in trasferta. Nelle prime cinque giornate il bilancio era quindi di tre vittorie e due sconfitte. Il successo contro la Samb ha messo in evidenza soprattutto la qualità delle transizioni offensive dell'Under 23. Dopo il vantaggio di Sergej Levak, la squadra ha reagito al pareggio dei padroni di casa con le reti di Siren Diao e Tommaso De Nipoti, prima di resistere al tentativo di rimonta finale della formazione marchigiana. Tra gli elementi più interessanti del reparto offensivo figurano proprio Diao, De Nipoti e Levak, tutti andati a segno nel successo di San Benedetto. Beati dovrebbe quindi puntare ancora su un 4-3-3 capace di sfruttare la velocità degli esterni e gli inserimenti dei centrocampisti. Le probabili formazioni di Latina-Atalanta U23 Il Latina dovrebbe mantenere una struttura offensiva costruita sul 4-3-3, anche se le probabili formazioni definitive saranno più attendibili a ridosso del calcio d'inizio. La base può essere ricavata dall'ultimo undici schierato contro il Guidonia, con il reparto difensivo chiamato a proteggere una squadra che in casa ha già mostrato una buona capacità di contenere gli avversari. La formazione definitiva dipenderà dalle scelte di Alvini e dalle condizioni dei giocatori dopo il turno del 20 settembre. L'Atalanta U23 dovrebbe invece riproporre il 4-3-3 visto nella vittoria contro la Sambenedettese. Nell'ultima gara Nicola Beati ha schierato Andrea Anelli in porta, con Idele, Giovanni Plaia e Pounga davanti a lui, mentre Ghislandi, Mirra e Levak hanno composto il centrocampo. In attacco hanno agito Diao, Bergonzi e De Nipoti. Latina (4-3-3): Formazione da definire sulla base delle ultime scelte di Massimiliano Alvini. Allenatore: Massimiliano Alvini. Atalanta U23 (4-3-3): Andrea Anelli; Idele, Giovanni Plaia, Pounga, Navarro; Sergej Levak, Riccardo Mirra, Davide Ghislandi; Siren Diao, Lorenzo Bergonzi, Tommaso De Nipoti. Allenatore: Nicola Beati.