In occasione del primo lancio della NFL in Brasile, al Maracana, il brasiliano ha detto di preferire il Flamengo rispetto agli altri club di Rio de Janeiro
Neymar e Coutinho di nuovo insieme: foto e risate per i brasiliani a Vila Belmiro
Nell'imponente cornice del Maracana di Rio de Janeiro si è tenuto, nella giornata di domenica, il primo match di NFL, la lega di Football americano, nel progetto di espansione del marchio e dello sport anche nel resto del mondo. I Baltimore Ravens hanno sconfitto di misura i Dallas Cowboys, ma a prendersi la scena è stato Neymar Jr. con le sue dichiarazioni.
"Sono del Mengao"La stella brasiliana è da sempre tifosissima del Santos, club che lo ha accolto da piccolo, lo ha fatto esordire in prima squadra a 17 anni, affidandogli l'eredità leggendaria di Pelé, ripagata in parte e per quanto possibile, con la vittoria della Copa Libertadores nel 2011 e infinite magie sul terreno di gioco. Dopo aver spiccato il volo verso l'Europa, Neymar è tornato a Vila Belmiro, casa del club bianconero, rafforzando le sue radici e legandole in modo indissolubile con il Santos.
Domenica, dopo aver fatto la sua apparizione sul terreno del sacro Maracana insieme alla compagna Bruna Biancardi, ricevendo anche la divisa dei Dallas Cowboys personalizzata con il suo nome, ha spiazzato tutti i fan presenti con una risposta equivoca. Infatti, mentre si dirigeva nella hospitality dello stadio, alla domanda su che squadra tifasse a Rio de Janiero, non ha avuto dubbi: "Sono del Mengao", ossia, del Flamengo.
Nessuna rivalitàIn seguito alla preferenza di Neymar, i social e i rispettivi tifosi delle varie squadre si sono scatenati. L'ex Barcellona ha da sempre ammesso che la sua squadra del cuore è e rimarrà il Santos, ma la sua seconda è il Flamengo, in cui gli sarebbe piaciuto giocare. Tra i due colossi del calcio brasiliano, infatti, non c'è una vera e propria rivalità, ma rispetto reciproco. Il Santos ha il suo derby principale e più acceso con il Corinthians, mentre il Flamengo con i principali club di Rio: Fluminense (con cui condivide il Maracana), Vasco da Gama e Botafogo.
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