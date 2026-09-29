Neymar e Coutinho di nuovo insieme: foto e risate per i brasiliani a Vila Belmiro

Nell'imponente cornice del Maracana di Rio de Janeiro si è tenuto, nella giornata di domenica, il primo match di NFL, la lega di Football americano, nel progetto di espansione del marchio e dello sport anche nel resto del mondo. I Baltimore Ravens hanno sconfitto di misura i Dallas Cowboys, ma a prendersi la scena è stato Neymar Jr. con le sue dichiarazioni.

"Sono del Mengao"

La stella brasiliana è da sempre tifosissima del, club che lo ha accolto da piccolo, lo ha fatto esordire in prima squadra a 17 anni, affidandogli l'eredità leggendaria di, ripagata in parte e per quanto possibile, con la vittoria dellanel 2011 e infinite magie sul terreno di gioco. Dopo aver spiccato il volo verso l'Europa,è tornato a Vila Belmiro, casa del club bianconero, rafforzando le sue radici e legandole in modo indissolubile con il Santos.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 27: Il calciatore brasiliano Neymar assiste alla partita tra i Baltimore Ravens e i Dallas Cowboys allo Stadio Maracanã il 27 settembre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Domenica, dopo aver fatto la sua apparizione sul terreno del sacro Maracana insieme alla compagna Bruna Biancardi, ricevendo anche la divisa dei Dallas Cowboys personalizzata con il suo nome, ha spiazzato tutti i fan presenti con una risposta equivoca. Infatti, mentre si dirigeva nella hospitality dello stadio, alla domanda su che squadra tifasse a Rio de Janiero, non ha avuto dubbi: "Sono del Mengao", ossia, del Flamengo.

Neymar confirma: "sou do Mengão"



🎥 Lucas Jornal pic.twitter.com/gCoRqrmoOv — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 28, 2026

Nessuna rivalità