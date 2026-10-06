Un tempismo decisivo: la procedura è stata innescata a pochissimi giorni da una nuova e attesissima riunione del Consiglio FIFA
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La Federazione calcistica norvegese ha compiuto un passo senza precedenti, diventando la prima federazione in assoluto a presentare un reclamo contro Gianni Infantino, presidente della FIFA. L'iniziativa, che si è tradotta nella presentazione di due denunce, porta la firma della presidente norvegese Lise Klaveness, da tempo profondamente critica nei confronti dell'attuale sistema di governance del massimo organo calcistico mondiale. Già durante la scorsa estate, Klaveness aveva invocato le dimissioni del numero uno della FIFA, denunciando una netta perdita di fiducia nella sua leadership per le manovre relative alla parziale vendita dei Mondiali.
Le tre accuse: dal Nobel di Trump al caso BalogunCon questo ricorso, la Norvegia ha chiesto l'apertura di un'indagine su Infantino, focalizzata su tre questioni correlate e fortemente controverse. I dossier riportati dalla federazione scandinava riguardano le dinamiche dell'assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump, la tanto discussa revoca della squalifica di Folarin Balogun durante i Mondiali e, infine, l'intero processo legato alla proposta di cedere quote dei Mondiali a fondi di investimento.
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L'indagine per abuso di potere e il vertice di ZurigoLe denunce norvegesi sono state depositate direttamente al tavolo dei Comitati Etica e Conformità della FIFA. Spetterà ora a questi organi accertare se il presidente abbia effettivamente aggirato le procedure legali nelle tre circostanze segnalate, valutando l'eventuale sussistenza di un vero e proprio abuso di potere da parte di Infantino. Un attacco istituzionale che irrompe sulla scena con un tempismo decisivo: la procedura è stata innescata a pochissimi giorni da una nuova e attesissima riunione del Consiglio FIFA.
L'incontro tra Infantino e il proprio organo di governo è infatti programmato per il 15 ottobre a Zurigo, e si preannuncia come un crocevia tesissimo per il futuro dei vertici del calcio internazionale.
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