Un dolore difficile da raccontare. Patrice Evra ha annunciato la morte della madre Juliette, scomparsa dopo aver combattuto contro l'Alzheimer. L'ex difensore del Manchester United e della Juventus ha condiviso sui social un video profondamente commovente, nel quale ha ricordato la madre cantando “Avant qu'elle parte” dei Sexion d'Assaut e trattenendo a stento le lacrime. Una perdita che arriva dopo anni difficili, segnati anche dall'amputazione della gamba sinistra della donna nel 2010. Evra aveva trasformato quel dolore in un gesto simbolico: nei suoi video sui social compariva spesso senza la scarpa sinistra, proprio per ricordare la madre. Ora, attraverso le sue parole, ha voluto condividere con tutti il dolore per la perdita della persona che ha sempre considerato la sua eroina.

Evra, lacrime per la mamma: “Dite loro che le amate prima che se ne vadano”

ha raccontato la perdita della madre con la voce rotta dall'emozione. “Ho perso il mio punto di riferimento, ma cerco di rimanere positivo”, ha spiegato l'ex difensore, prima di rivolgere un messaggio a tutte le persone che hanno ancora la propria madre: dirle ogni giorno quanto la amano, prima che sia troppo tardi. Un legame speciale, quello tra, che l'ex Manchester United aveva raccontato anche in passato. Nel 2010, mentre si trovava con la nazionale francese, ricevette una telefonata dalla famiglia: la madre era stata ricoverata d'urgenza e lui tornò immediatamente.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 11 GIUGNO 2023: Patrice Evra durante il Soccer Aid for Unicef 2023 all'Old Trafford l'11 giugno 2023 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)

Arrivato in ospedale, scoprì che aveva perso la gamba sinistra. Da quel momento iniziò un gesto diventato simbolico. Nei suoi video Instagram, Evra compariva spesso senza la scarpa sinistra. Non era una dimenticanza, ma un omaggio alla donna che aveva definito la sua eroina. “Ogni volta che faccio un video, lo dedico a mia madre”, aveva raccontato. Ora quel gesto assume un significato ancora più profondo. Juliette non c'è più, ma per Evra resterà sempre presente. “L'amore di una madre è eterno”, ha scritto. “Riposa in pace, mamma. Sarai sempre nel mio cuore”.