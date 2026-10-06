Paul Scholes torna sul passato e ammette una responsabilità che pesa. L'ex centrocampista del Manchester United ha raccontato di sentirsi in parte colpevole dell'addio di Paul Pogba nel 2012, quando il francese lasciò Old Trafford a parametro zero per trasferirsi alla Juventus. Proprio in quella stagione Scholes aveva deciso di tornare sui propri passi dopo il ritiro e il suo rientro aveva finito per togliere spazio al giovane Pogba, che si stava affacciando in prima squadra. Una situazione che, secondo l'ex metronomo inglese, contribuì alla decisione del francese di non rinnovare il contratto. La confessione è arrivata durante il podcast The Good, The Bad & The Football, dopo che Luke Littler aveva inserito Pogba nella sua formazione ideale dello United.

Scholes, mea culpa per Pogba: “Sono tornato e ho iniziato a giocare ogni settimana”

aveva appeso gli scarpini al chiodo a 36 anni, ma nella stagione 2011-12 decise di tornare a giocare con il. Una scelta che coincise con il momento in cui Pogba iniziava a farsi spazio nella prima squadra. Il giovane francese aveva bisogno di continuità e maggiore spazio, ma si ritrovò davanti proprio Scholes, tornato immediatamente a essere una presenza importante per Sir Alex. “Sono tornato e ho iniziato a giocare ogni settimana”, ha raccontato l'ex centrocampista, spiegando come quella situazione possa aver inciso sulle scelte del talento francese.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 11 FEBBRAIO: Paul Scholes arriva per partecipare al funerale del defunto calciatore del Manchester United e della nazionale scozzese Denis Law l'11 febbraio 2025 a Manchester, in Inghilterra. L'ex attaccante del Manchester United, soprannominato "Il Re", è morto il mese scorso all'età di 84 anni. (Foto di Christopher Furlong/Getty Images)

Nel frattempo, l'agente di Pogba respinse le proposte di rinnovo dello United e il centrocampista decise di lasciare il club a parametro zero nell'estate del 2012. Destinazione Juventus. Scholes, oggi, riconosce il peso di quella situazione: “E penso che sia per questo che se n'è andato. Quindi sono in parte responsabile!”. Quattro anni più tardi, il Manchester United avrebbe riacquistato Pogba per 89 milioni di sterline, trasformando quel ritorno in uno dei trasferimenti più costosi della storia del calcio. Inaugurando un'altra storia.