Junior Messias e il Genoa continuano insieme: è ufficiale il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Un "nuovo" acquisto per Daniele De Rossi, voglioso di riportare il Grifone in alto.

L'ufficialità

Con un comunicato diramato sui propri canali social, ilha ufficializzato il rinnovo, in parte a quota fissa e in parte con bonus a obiettivi, di Junior Messias , ala brasiliana ex, fino al 2027. Di seguito il comunicato dei rossoblu: "Genoa CFC comunica dicon la formalizzazione di un contratto, in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi,. L’attaccante nativo di Belo Horizonte, alla quarta stagione nel club più antico in Italia, ha collezionato in rossoblù, firmando 6 reti e 2 assist".

GENOA, ITALY - AUGUST 9: Junior Messias del Genoa festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Coppa Italia tra Genoa CFC e Reggiana allo Stadio Luigi Ferraris il 9 agosto 2024 a Genova, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Lo chief of football Diego Lopez: “Junior è un giocatore con una tecnica eccelsa, un beniamino dei genoani e con uno spessore importante per gli equilibri del gruppo. Siamo felici di fare affidamento sulla sua esperienza. E’ stato spesso decisivo con le sue giocate: da lui ci aspettiamo un grande contributo visto il valore”.

Il fantasista brasiliano Junior Messias: “Ringrazio la società, tutto lo staff, i compagni e i tifosi per la stima e l’affetto. E’ un privilegio per me indossare la maglia del Genoa, fare parte di questo gruppo e giocare in uno stadio e per una tifoseria come questa. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”.

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L'avventura continua

Arrivato in Serie A con la maglia delsi è messo in mostra con i calabresi segnando 15 gol in 73 presenze. Il guizzo offensivo, la capacità di saltare l'uomo e un discreto feeling con la porta gli valgono la chiamata dele di. Arrivato nella stagione 2021/22, il brasiliano si alternerà tutto l'anno con. Con i rossoneri giocherà 68 partite tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana, realizzando 12 reti e mettendo lo zampino nel diciannovesimo Scudetto del

GENOA, ITALY - APRIL 26: Junior Messias del Genoa osserva durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo Stadio Luigi Ferraris il 26 aprile 2026 a Genova, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Dopo due stagioni arriva la chiamata del Genoa, appena promosso in Serie A. Con i liguri Messias scende in campo 58 volte e mette a referto soltanto 6 gol. Un bottino non esaltante, complici i continui infortuni che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. La fiducia di De Rossi, però, è indiscutibile e Messias resterà, almeno per un altro anno ancora, in maglia rossoblu.