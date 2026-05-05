Nuovo infortunio e stagione finita per Junior Messias. Lo ha annunciato lo stesso brasiliano del Genoa con un messaggio postato sul suo instagram: “La mia stagione è finita prima del previsto ma tornerò più forte di prima”. L'ex Milan ha subito un infortunio muscolare prima durante la partita con l'Atalanta.

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Stagione finita per Junior Messias

A tre giornate dalla fine del campionato Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Messias: il brasiliano si è infortunato nel corso della gara con la Dea e la sua stagione può dirsi conclusa. Dopo la partita, l'ex di Crotone e, è stato sottoposto agli esami medici di rito che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore destro. All'inizio, inoltre, si riteneva che avrebbe saltato solamente la gara con la Fiorentina, ma le cose non sono andate in questo modo. In questa stagione ha disputato venti match, segnato tre reti e fornito un assist. Messias è partito titolare appena cinque volte e 15 è sceso in campo dalla panchina. Ben dieci le assenze, sempre dovute a qualche infortunio, alle quali si aggiungono i prossimi tre match contro, Milan e

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“Lavorerò per tornare più forte di sempre”

.@GenoaCFC | Infortunio per Messias: le sue condizioni 👇https://t.co/qiaz7pURXw — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 5, 2026

Ha voluto annunciare lui stesso ai tifosi della sua squadra, il Genoa, che non ci sarà nelle partite che chiudono questa Serie A. Lo ha fatto con un messaggio postato sul suo profilo Instagram. “Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto. Ma grazie a Dio per un anno positivo con un obiettivo raggiunto e molte emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. partite che saranno segnate nella storia di questo club!!! Ma non finisce qui, ora è il momento di lavorare e riprendersi per tornare più forti che mai!!! Sempre la forza del Genoa".

Di fatto, con questo post, il brasiliano annuncia anche il suo desiderio di rimanere a vestire la maglia del Grifone. Il suo contratto, infatti, è in scadenza questo 30 giugno e tutte e due le parti sembrano interessate a proseguire insieme.

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