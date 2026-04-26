Il 26 aprile 2026 sarà una data che entrerà nella storia dell'Ostiamare. Il club di Daniele De Rossi ha infatti conquistato la promozione in Serie C dove mancava da ben 35 anni. Decisivi sono stati il successo dei biancoviola sul Termoli e il pareggio dell'Ancona, fermato da L'Aquila 1927 sullo 0-0. Una giornata di festa in uno stadio Anco Marzio completamente gremito.

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Tifosi dell'Ostiamare festeggiano la promozione in Serie C (Fonte Twitter)

Serie D, è festa grande per l'Ostiamare: il club di De Rossi torna in Serie C dopo 35 anni

Una giornata agrodolce quella vissuta da Daniele De Rossi . Se il suoè uscito KO dalla partita casalinga contro il, dall'altra parte del paese, precisamente ad Ostia, è arrivata una notizia che ha letteralmente commosso l'allenatore genoano.. Un traguardo che mancava da ben 35 anni. A darne la matematica certezza è stato il successo dei lidensi sul Termoli e il contemporaneo pareggio dell'Ancona a L'Aquila.

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L'ultima volta che l'Ostiamare aveva giocato un campionato professionistico risale al 1991, dopo aver ottenuto la prima storica promozione nel 1989 e mantenuto la categoria nel 1990. Ma dietro questa nuova vittoria ci sta molto di più, dato che solo pochi anni fa questa squadra aveva rischiato di scomparire del tutto, arrivando a un passo dalla cessazione delle attività sportive. Un baratro evitato grazie all'intervento in prima persona di Daniele De Rossi, il cui amore per Ostia non lo ha mai nascosto.