Grazie alla sconfitta di ieri della Cremonese contro la Lazio, il Grifone è sicuro di giocare in A anche il prossimo anno
Genoa, De Rossi combatte con un'ape in conferenza stampa: "Non ce la faccio"
Tra le squadre che giocheranno la prossima edizione della Serie A figura anche il Genoa. La squadra proveniente dalla Liguria, infatti, nelle ultime giornate del campionato in corso ha conquistato la salvezza ed è stata decisiva anche la sconfitta di ieri della Cremonese, che ha perso 1-2 allo Zini contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per di più, l'obiettivo raggiunto tocca anche il calciomercato del Grifone. Infatti, in questo modo, non solo è scattato l'obbligo di riscatto per Lorenzo Colombo, ma anche il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi.
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
Con la salvezza, il Genoa riscatta Colombo e c'è il rinnovo di De RossiAll'inizio di questa stagione, la squadra rossoblù ha preso Colombo dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligatorio al compimento di determinate condizioni. A novembre, invece, il Grifone ha ingaggiato De Rossi come nuovo allenatore dopo che Patrick Vieira aveva rassegnato le dimissioni. Adesso, sia l'attaccante che il tecnico hanno la sicurezza di continuare i rispettivi percorsi in Liguria. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, con la salvezza e le altre condizioni raggiunte è scattato l'obbligo per Colombo ed al Milan andranno 7 milioni di euro. In questo modo, quindi, il centravanti è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Genoa.
Caricamento post Instagram...
Allo stesso modo, scatta anche il rinnovo del contratto dell'ex centrocampista che, tra le ultime due stagioni, ha allenato la Roma. De Rossi, in precedenza, ha dichiarato che parlerà con la società per quanto riguarda il futuro della squadra. Parlando sempre di rinnovi, dopo quello di Sabelli fino al 2028 è vicino anche quello del portiere Nicola Leali. La dirigenza rossoblù, tra l'altro, sta discutendo anche per prolungare i contratti di altri due calciatori, vale a dire gli attaccanti Caleb Ekuban e l'ex Milan e Crotone Junior Messias. A piccoli passi, quindi, si sta costruendo il Genoa della stagione 2026/2027.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA