Tra le squadre che giocheranno la prossima edizione della Serie A figura anche il Genoa. La squadra proveniente dalla Liguria, infatti, nelle ultime giornate del campionato in corso ha conquistato la salvezza ed è stata decisiva anche la sconfitta di ieri della Cremonese, che ha perso 1-2 allo Zini contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per di più, l'obiettivo raggiunto tocca anche il calciomercato del Grifone. Infatti, in questo modo, non solo è scattato l'obbligo di riscatto per Lorenzo Colombo, ma anche il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Pisa, Italia - 19 aprile 2026: Lorenzo Colombo del Genoa segna durante la partita di Serie A tra Pisa e Genoa all'Arena Garibaldi. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Con la salvezza, il Genoa riscatta Colombo e c'è il rinnovo di De Rossi

Caricamento post Instagram...

All'inizio di questa stagione, la squadra rossoblù ha preso Colombo dal Milan con la formula deldi riscatto che sarebbe diventatoal compimento di determinate. A novembre, invece, il Grifone ha ingaggiato De Rossi come nuovo allenatore dopo cheaveva rassegnato le. Adesso, sia l'attaccante che il tecnico hanno la sicurezza di continuare i rispettivi percorsi in Liguria. Come riportato da, infatti, con la salvezza e le altre condizioni raggiunte è scattato l'obbligo per Colombo ed al Milan andranno. In questo modo, quindi, il centravanti è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Genoa.

Streaming Live Gratis

Allo stesso modo, scatta anche il rinnovo del contratto dell'ex centrocampista che, tra le ultime due stagioni, ha allenato la Roma. De Rossi, in precedenza, ha dichiarato che parlerà con la società per quanto riguarda il futuro della squadra. Parlando sempre di rinnovi, dopo quello di Sabelli fino al 2028 è vicino anche quello del portiere Nicola Leali. La dirigenza rossoblù, tra l'altro, sta discutendo anche per prolungare i contratti di altri due calciatori, vale a dire gli attaccanti Caleb Ekuban e l'ex Milan e Crotone Junior Messias. A piccoli passi, quindi, si sta costruendo il Genoa della stagione 2026/2027.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365