Justin Bijlow esprime grande sintonia con l’ambiente del Genoa e apre alla possibilità di proseguire la sua avventura in rossoblù
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Arrivato nel mercato invernale, Justin Bijlow si è imposto rapidamente come punto fermo tra i pali del Genoa, scalzando la concorrenza e conquistando la fiducia dello staff. Nell’intervista rilasciata a "Il Secolo XIX", l’estremo difensore olandese ha raccontato le sensazioni vissute nel lasciare il Feyenoord per intraprendere una nuova avventura, sottolineando l’impatto emotivo di un cambiamento così significativo. Dal suo arrivo, le prestazioni sono state solide e affidabili: sicurezza nelle uscite, buoni riflessi e capacità di guidare il reparto arretrato hanno contribuito a dare maggiore equilibrio alla squadra, rendendolo in breve tempo una pedina imprescindibile nello scacchiere rossoblù.
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Le dichiarazioni di BijlowLE PAROLE SUL CLUB GENOANO - "Il Genoa è un club storico, fantastico, sarei felice di rimanere perché qui sto molto bene e spero che a fine stagione sarà cosi".
LA POSIZIONE IN CLASSIFICA - "De Rossi ci ha dato una spinta in più, dal suo arrivo è cambiato qualcosa. Per quanto riguarda i tifosi nostri, sono fondamentali per noi, il nostro dodicesimo uomo. Non avremmo la stessa classifica senza di loro, questa è la verità"
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L'importanza dell'ex portiere del Feyenoord per il GenoaDal suo arrivo nel mercato di gennaio, Bijlow ha avuto un impatto immediato e decisivo sul Genoa, conquistando rapidamente il ruolo di titolare e garantendo maggiore solidità al reparto difensivo. I numeri raccontano di un inserimento efficace: circa una dozzina di presenze da titolare, con 3 clean sheet e 17-18 reti incassate. Il confronto con Nicola Leali evidenzia il cambio di rendimento tra i pali: l’ex titolare aveva collezionato oltre 20 presenze con circa 25-26 gol subiti e una media simile ma con un rendimento più altalenante. Pur senza uno scarto statistico netto, Bijlow ha portato maggiore continuità, sicurezza nelle uscite e capacità di guidare la linea difensiva, diventando in poche settimane un riferimento tecnico e mentale per la squadra rossoblù.
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