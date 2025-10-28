Ogni calciatore del Genoa porta in campo molto più del proprio talento. Nel momento in cui entra al Ferraris e indossa la maglia rossoblù, con sé arrivano anche le radici del suo cognome: storie antiche, viaggi familiari, identità culturali che precedono il calcio e che spesso raccontano la provenienza di un’intera famiglia. I cognomi, in fondo, sono una piccola biografia condensata in una parola sola. L’etimologia, così, diventa un modo diverso di raccontare il calcio. Non più soltanto numeri, ruoli e statistiche, ma una narrazione che parte dai cognomi per ritrovare la storia delle persone.

Ci sono giocatori che nel loro nome custodiscono una professione scomparsa, altri che rimandano a un luogo preciso da cui tutto è iniziato; alcuni evocano tradizioni agricole o artigiane, altri richiamano divinità nordiche, simboli religiosi o persino frutti di bosco. Basta soffermarsi un attimo per scoprire che dietro ogni cognome del Genoa si nasconde un significato: la legge nel caso di Leali, i lamponi ucraini per Malinovskyi, la colomba portatrice di pace per Colombo, l’impronta ecclesiastica di Siegrist, il suono squillante di un corno per Cornet e tanti altri.

Questo articolo è allora un invito a guardare oltre. A leggere i cognomi non come semplici etichette stampate sulla schiena, ma come simboli di una storia più grande, fatta di luoghi, famiglie, cultura e identità. Perché capire da dove vengono i nomi di chi scende in campo significa, in qualche modo, capire anche da dove viene la squadra stessa.

Nicola Leali, nato il 17 febbraio 1993 a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, porta un cognome di origine italiana che affonda le proprie radici nel latino legalis, ovvero “conforme alla legge” o “legale”. Questo appellativo veniva utilizzato in passato per indicare persone considerate affidabili, integerrime e rispettose delle norme, oppure legate a funzioni giuridiche e amministrative. L’etimologia del cognome Leali richiama quindi l’idea di correttezza, serietà e affidabilità, qualità che nella tradizione onomastica venivano riconosciute come motivo d’orgoglio all’interno della comunità.

Nicola Leali

Aaron Martín, nato il 22 aprile 1997 a Montmeló, in Catalogna, porta un cognome dalla forte tradizione ispanica e latina. Martín deriva infatti dal nome proprio Martinus, collegato all’antico culto del dio Marte, divinità romana della guerra. Il significato originario del cognome rimanda quindi a concetti come “guerriero” o “dedicato a Marte”, e storicamente veniva attribuito come segno di forza, valore e spirito combattivo. Diffusissimo in tutto il mondo ispanofono, il cognome Martín conserva una chiara connotazione di energia e determinazione, perfettamente in linea con la mentalità e la tenacia richieste nel calcio moderno.

Aaron Martin

Alexsandro Amorim, nato il 18 maggio 2005 a Fortaleza, in Brasile, porta un cognome che affonda le sue radici nella tradizione iberica. “Amorim” è infatti un cognome di origine portoghese, strettamente legato a un toponimo: deriva dal nome di una località situata nel nord del Portogallo, probabilmente nella zona di Póvoa de Varzim. Come molti cognomi geografici, indicava in origine l’appartenenza o la provenienza da quel territorio. Dal punto di vista etimologico, il termine potrebbe essere collegato alla parola latina amor, anche se il significato più accreditato resta quello toponomastico. La diffusione del cognome in Brasile è una diretta conseguenza della colonizzazione portoghese, che ha esportato nomi e identità familiari nel continente sudamericano, dove oggi “Amorim” è piuttosto comune.

Alexsandro Amorim

Leo Skiri Østigård, difensore centrale del Genoa, nato il 28 novembre 1999 a Åndalsnes, in Norvegia, porta un cognome che riflette in modo evidente l’eredità geografica e culturale delle regioni scandinave. Østigård deriva dalla fusione di due elementi: “Østi” o “Øst”, che in norvegese significa “est”, e “gård”, termine diffuso nella toponomastica nordica per indicare una “fattoria”, un “podere” o una grande proprietà agricola. Il significato complessivo richiama quindi l’idea di una “fattoria dell’est” o di una dimora situata nella parte orientale di un territorio. Si tratta di un cognome fortemente legato alla terra, alla natura e al radicamento familiare, che porta con sé un senso di origine e appartenenza tipico delle comunità rurali norvegesi.

Leo Ostigard

Simboli forti tra fede, natura e lavoro

Walter Junior Messias, nato il 13 maggio 1991 a Ipatinga, in Brasile, porta un cognome che ha un’origine fortemente connotata dal punto di vista religioso e culturale. Messias corrisponde infatti alla forma portoghese e spagnola del termine “Messia”, che deriva dall’ebraico Mashíach, ovvero “unto”, “colui che è consacrato”. Nella tradizione giudeo-cristiana esso identifica la figura scelta da Dio per guidare e salvare il popolo, assumendo un valore di speranza, redenzione e protezione spirituale.

Junior Messias

Nils Erik Ulf Zätterström, nato il 29 marzo 2005 a Malmö, in Svezia, porta un cognome tipicamente scandinavo che riflette in pieno il legame tra lingua e territorio. “Zätterström” è composto da due elementi: “-ström”, molto comune nei cognomi svedesi, che significa “corrente” o “flusso d’acqua”, e una prima parte, “Zätter-”, probabilmente derivata da una variante ortografica di “säter” o “säteri”, termini che indicavano antiche fattorie o insediamenti rurali, spesso associati a proprietà terriere. Il cognome, quindi, può essere interpretato come “corrente vicino alla fattoria” o “flusso d’acqua della tenuta”, un tipico esempio di cognome naturalistico-topografico, molto diffuso in Svezia tra il XVIII e il XIX secolo.

Nils Zatterstrom

Brooke Norton-Cuffy

Justin Bijlow, nato il 22 gennaio 1998 a Rotterdam, nei Paesi Bassi, porta un cognome tipicamente olandese che riflette un’origine legata al territorio e alla geografia. “Bijlow” è infatti composto da due elementi della lingua neerlandese: bij, che significa “presso” o “vicino a”, e low, probabilmente una variante di loo, termine antico che indicava una radura, un piccolo bosco o un’area aperta all’interno di una zona boschiva. Il significato complessivo può quindi essere interpretato come “colui che vive vicino alla radura” o “abitante presso il bosco aperto”. Si tratta di un classico esempio di cognome toponomastico, nato per identificare una persona in base al luogo in cui viveva o da cui proveniva, una pratica molto diffusa nei Paesi Bassi sin dal Medioevo. Justin Bijlow

Ruslan Malinovs’kyj, nato il 4 maggio 1993 a Žytomyr, porta un cognome di origine ucraina con radici linguistiche slave orientali. Malinovs’kyj deriva dal termine malina, che in ucraino significa “lampone”. Il cognome ha quindi una chiara origine toponimica o descrittiva: indicava verosimilmente una famiglia proveniente da un luogo caratterizzato dalla presenza di lamponeti, o persone che lavoravano o possedevano terre coltivate a piccoli frutti. Il suffisso -s’kyj aggiunge una connotazione geografica tipica dell’onomastica ucraina e può essere tradotto come “originario di”, “appartenente a”. Nel complesso, il cognome può essere interpretato come “colui che proviene dal luogo dei lamponi” o “della terra dei lamponi”.

Ruslan Malinovskyi

Genoa, tra viaggi, identità e confini culturali

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, nato l’8 marzo 2002 a Vimercate, porta uno dei cognomi più diffusi nell’Italia settentrionale. Colombo deriva direttamente dal termine latino columbus, cioè “colomba”, simbolo da secoli associato alla pace, alla purezza e alla buona sorte. Nella storia italiana, la colomba ha avuto anche significati religiosi e sociali di rilievo, divenendo emblema di spirito pacificatore e messaggero di rinnovamento. Il cognome può dunque essere interpretato come un appellativo legato o a una caratteristica personale percepita come mite e rassicurante, o a una funzione simbolica riconosciuta alla famiglia. Si tratta di un cognome che evoca un’identità serena, fidata e positiva, riconoscibile nella cultura italiana da secoli e capace di unire l’eredità latina alla tradizione popolare moderna.

Lorenzo Colombo

Benjamin Siegrist, secondo portiere del Genoa, nato a Therwil il 31 gennaio 1992, porta un cognome che ha origini germanico-svizzere: il termine Siegrist deriva dal medio-alto tedesco sigriste che indicava il ruolo di sacrista o chierico incaricato della cura della chiesa, dell’edificio e dei suoi beni.Il cognome, dunque, nasce come nome professionale-occupazionale: qualcuno che era “custode della chiesa” o “amministratore sacro”, figura rispettata nella comunità medievale. Nel tempo, la famiglia Siegrist si è diffusa principalmente in Svizzera e nella Germania tedesco-fona, portando con sé un’identità legata all’“ordine” e alla “disciplina”, valori che possono risuonare anche nell’ambito sportivo moderno.

Benjamin Siegrist

Morten Wetche Frendrup, nato il 7 aprile 2001 a Holbæk, in Danimarca, porta un cognome tipicamente scandinavo che richiama in modo diretto il legame con il territorio e con la tradizione agricola nordica. “Frendrup” è infatti composto da due elementi: il suffisso “-rup”, molto diffuso nei cognomi danesi, deriva dall’antico norreno -thorp o -torp, che indicava un piccolo villaggio, un insediamento rurale o una fattoria isolata. La prima parte, “Frend-”, è più rara e può essere collegata a una radice antica che richiama il concetto di “parente” o “membro della famiglia” (simile all’inglese friend, ma con un significato originario più vicino a “consanguineo”). Il significato complessivo del cognome può quindi essere interpretato come “insediamento della famiglia” o “villaggio dei parenti”, un chiaro riferimento a comunità rurali basate su legami di sangue

Morten Frendrup

Maxwel Cornet

Maxwel Cornet, Bingerville, 27 settembre 1996: il cognome Cornet è di origine francofona e trova una delle sue radici etimologiche nel termine “cornet”, dal francese antico cornet che significa “tromba” o “corno piccolo”, derivato dal latino cornū. Può inoltre essere un cognome toponomastico o abitativo: in Belgio e in Francia “Cornet” indicava chi viveva vicino a un «angolo» (“corner”) o una «punte» di terreno (“cornu, corna”), come testimoniano le fonti onomastiche. Nel contesto di Cornet, il cognome può richiamare dunque un’identità connessa al suono, alla proclamazione o al richiamo (il “cornista” o “suonatore di corno”), oppure al concetto di “punto d’angolo” o “luogo a margine”. Possiede quindi una doppia valenza: professionale e/o topografica.