A due settimane dall'inizio de LaLiga Josè Mourinho non è soddisfatto della sua squadra. O meglio, non è ancora soddisfatto della rosa a disposizione. Ieri sera il suo Real Madrid è stato impegnato nell'amichevole contro il Ferencvaros. Sfida che i blancos, presentatisi ancora a ranghi ridotti, hanno vinto 2-1 ma al di là del risultato al tecnico portoghese non è piaciuta la prestazione e ha notato che il suo organico ha bisogno di un altro innesto. Un altro innesto "alla Bernardo Silva".

Real Madrid, i dubbi di Mourinho: "Un Bernardo Silva non basta. Ne serve un altro"

Caricamento post Instagram...

Ilcontinua la sua preparazione in vista dell'esordio incontroin programma il 22 agosto. Ieri sera, la squadra di Mourinho era di scena a Budapest per l'amichevole contro il. La partita ha visto i blancos uscire vincitori con il punteggio 2-1, reti segnate dal giovane Marioe dal neo acquisto Carlos. Una vittoria che, tuttavia, non lascia soddisfatto l'allenatore portoghese.Nonostante la sua squadra si sia presentata alla sfida con molti assenti, tra infortunati e giocatori ancora in vacanza dopo l'impegno nel Mondiale, lo Special One ha notato molte lacune in fase di gioco e a due sole settimane dall'inizio del campionato bisogna trovare al più presto una soluzione. O meglio, un altro Bernardo, come ha dichiarato lo stesso Mourinho. L'exha fatto ieri il suo esordio con la maglia dei blancos, ma "un solo Bernardo Silva non basta".

BUDAPEST, UNGHERIA - 8 AGOSTO: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, parla con i suoi giocatori alla Groupama Arena l'8 agosto 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di David Balogh/Getty Images)

Come infatti ha dichiarato Mourinho al termine della partita. "È un giocatore fortissimo, che può giocare ovunque a seconda della partita e di come stiamo in campo. Per allungare la rosa abbiamo bisogno di almeno un altro calciatore come lui, in grado di occupare più posizioni in campo". Prima della sfida di campionato, i blancos saranno impegnati nelle ultime due amichevoli contro Deportivo La Coruna (12 agosto) e Schalke04 (16 agosto). Nel frattempo, lo Special One aspetta ancora un ultimo innesto per completare la rosa.