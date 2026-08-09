Mourinho fa il punto della situazione dopo l'amichevole di ieri sera
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
A due settimane dall'inizio de LaLiga Josè Mourinho non è soddisfatto della sua squadra. O meglio, non è ancora soddisfatto della rosa a disposizione. Ieri sera il suo Real Madrid è stato impegnato nell'amichevole contro il Ferencvaros. Sfida che i blancos, presentatisi ancora a ranghi ridotti, hanno vinto 2-1 ma al di là del risultato al tecnico portoghese non è piaciuta la prestazione e ha notato che il suo organico ha bisogno di un altro innesto. Un altro innesto "alla Bernardo Silva".
Real Madrid, i dubbi di Mourinho: "Un Bernardo Silva non basta. Ne serve un altro"Il Real Madrid continua la sua preparazione in vista dell'esordio in LaLiga contro l'Espanyol in programma il 22 agosto. Ieri sera, la squadra di Mourinho era di scena a Budapest per l'amichevole contro il Ferencvaros. La partita ha visto i blancos uscire vincitori con il punteggio 2-1, reti segnate dal giovane Mario Rivas e dal neo acquisto Carlos Espì. Una vittoria che, tuttavia, non lascia soddisfatto l'allenatore portoghese.
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Come infatti ha dichiarato Mourinho al termine della partita. "È un giocatore fortissimo, che può giocare ovunque a seconda della partita e di come stiamo in campo. Per allungare la rosa abbiamo bisogno di almeno un altro calciatore come lui, in grado di occupare più posizioni in campo". Prima della sfida di campionato, i blancos saranno impegnati nelle ultime due amichevoli contro Deportivo La Coruna (12 agosto) e Schalke04 (16 agosto). Nel frattempo, lo Special One aspetta ancora un ultimo innesto per completare la rosa.
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