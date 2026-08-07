L’arrivo di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid avrebbe già portato una vera e propria rivoluzione all’interno dello spogliatoio. Secondo quanto riportato da Marca, l’atmosfera nel gruppo blanco sarebbe completamente cambiata rispetto alla scorsa stagione, con un clima più sereno e una competizione interna molto più sana.

🚨💣 JUST IN: Real Madrid's locker room atmosphere has been COMPLETELY TRANSFORMED under José Mourinho.



Last season, there was a toxic atmosphere, while this season there's genuine harmony and healthy competitiveness in every training session. @marca pic.twitter.com/7MuzMKIw2J — Madrid Zone (@theMadridZone) August 7, 2026

Il Real Madrid respira con Mourinho

Lo scorso anno, con la gestione tecnica prima di Xabi Alonso e poi di Álvaro Arbeloa, lo spogliatoio del Real Madrid avrebbe vissuto momenti di tensione, con un ambiente definito poco positivo e distante dalla tradizionale unità che ha sempre contraddistinto il club.

Con Mourinho, invece, la situazione sarebbe radicalmente diversa. Il tecnico portoghese avrebbe riportato equilibrio, disciplina e una maggiore partecipazione da parte di tutti i giocatori. Gli allenamenti vengono descritti come intensi ma caratterizzati da grande armonia, con una competizione interna considerata positiva e utile per alzare il livello della squadra.

KLAGENFURT, AUSTRIA - AUGUST 01: Jose Mourinho, Head Coach of Real Madrid, speaks with Denzel Dumfries of Real Madrid during the pre-season friendly match between Real Madrid and Fiorentina at Woerthersee Stadion on August 01, 2026 in Klagenfurt, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

A dare una mano al nuovo corso ci sarebbero anche i giocatori più esperti della rosa, che si sarebbero messi subito a disposizione dell’allenatore. I veterani del gruppo avrebbero accolto con favore la nuova gestione, contribuendo a creare un ambiente più compatto e pronto ad affrontare una stagione ricca di aspettative. Il Real Madrid attende inoltre un rinforzo di enorme peso: l’arrivo di Kylian Mbappé. In casa blanca si lavora per preparare il terreno all’inserimento della stella francese, con Mourinho chiamato a gestire un gruppo pieno di talento e ambizioni.

La sensazione, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, è che il tecnico portoghese abbia già iniziato a lasciare il suo segno: più ordine, maggiore coinvolgimento e uno spogliatoio nuovamente orientato verso un unico obiettivo, tornare a vincere.