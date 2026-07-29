A 20 anni dall'ultima volta, la Germania valuta di ospitare nuovamente la Coppa del Mondo: ecco le due possibili ipotesi prese in considerazione dalla DFB
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Con ormai i mondiali in USA alle spalle le varie nazioni guardano già al futuro, tra cui la Germania. Tramite un comunicato odierno, la federazione tedesca (DFB) espone la volontà di candidarsi come paese ospitante per i mondiali 2042, tenendo d'occhio anche la finestra di una possibile edizione tedesca nel 2038. Anche Axel Hellmann, amministratore delegato della DFB, ha dichiarato a The Athletic la volontà di tornare dopo il 2006 ad ospitare un edizione del mondiale, mostrandosi ottimista.
Hellmann: "La Germania ha le infrastrutture necessarie""Ci piacerebbe molto, e c'è un'iniziativa da parte di Brend Neuendorf , presidente della Federazione Calcistica Tedesca e della DFB per candidarsi per l'edizione 2042, forse anche per il 2038", queste le prime parole di Hellmann. I continua spostando l'attenzione sulle infrastrutture che dovrebbero ospitare la kermesse: "La Germania ha le infrastrutture necessarie in termini di stadi, trasporti e hotel. Tutti gli incontri sarebbero sold out. Sarà un successo. Una candidatura è probabile per il 2038, ma sono sicuro che abbiamo buone possibilità di successo per quanto riguarda il 2042."
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