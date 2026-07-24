Dal Mondiale vinto in Brasile nel 2014, la Germania ha collezionato soltanto figuracce e delusioni. Ultima, l'eliminazione incredibile ai sedicesimi della Coppa del Mondo contro il Paraguay, costata la panchina a Julian Nagelsmann. Per ripartire e cancellare definitivamente anni bui per il calcio tedesco, la Federazione teutonica ha deciso di affidare l'intero progetto a un signore della panchina come Jurgen Klopp.

Convinzione dei propri mezzi

Presentato in conferenza stampa questa mattina, l'ex tecnico di, nonché Brand Ambassador globale di Red Bull, ha subito toccato con mano la realtà dei fatti: "Se chiedete a qualcuno in Germania se siamo forti quanto la Francia e vi rispondono di no, non è vero. La domanda dovrebbe essere: "".

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JULY 24: Juergen Klopp, allenatore della Germania, parla con i media durante una conferenza stampa DFB presso il DFB-Campus il 24 luglio 2026 a Francoforte sul Meno, Germania. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

"Non bisogna guardare alla Francia, alla Spagna o all'Argentina, ma a noi stessi e a come giochiamo. Oggi non siamo i numeri al mondo e ci sono undici Nazionali messe meglio di noi nel ranking, ma dobbiamo rendere possibili le vittorie contro queste squadre. E possiamo farlo giocando a calcio". Con queste parole, Klopp ha suonato la carica e ha già conquistato i cuori dei pochi scettici. Adesso, però, le parole dovranno essere seguite da una mentalità, unità d'intenti e un gioco completamenti ribaltati rispetto a quanto visto nell'ultimo decennio.

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Ribaltare la tendenza negativa

La maledizione dei campioni del mondo in carica si è abbattuta anche sulla. Infatti, subito dopo la quarta stella conquistata al Maracana nel 2014, la Mannschaft non ha più raggiunto una finale di un grande torneo. Il risultato migliore è stato la semifinale a Euro 2016, persa contro lapadrona di casa. I Mondiali 2018 e 2022 sono stati due fotocopie: in entrambi la Nazionale tedesca, prima die poi di, è stata eliminata ai gironi, senza colpo ferire. Agli Europei le cose non vanno meglio. Uscita agli ottavi contro l'a Wembley a Euro 2020 e dolorosa sconfitta casalinga ai quarti contro laa Euro 2024. L'ultima Coppa del Mondo, iniziata con un nuovo corso targatoe con tanta attesa, si è rivelato l'ennesimo flop del decennio. Tocca a, mago nel resuscitare ambienti depressi e a bocca asciutta da tempo immemore, come fatto a Dortmund e a Liverpool, instillare una nuova dottrina di calcio.