Chi se non Toni Kroos, la leggenda tedesca per eccellenza, può analizzare nel dettaglio la clamorosa 'debacle' della Germania al Mondiale contro il Paraguay, che ha scaturito un'eliminazione amarissima e che, inevitabilmente, riapre il dibattito. L'ex campione del mondo non risparmia critiche verso il Ct, Julian Nagelsmann, ma tantomeno verso i giocatori tedeschi, ritenuti arroganti e senza livello mondiale.

Kroos: "Non abbiamo un giocatore di livello mondiale"

non usa mezzi termini per descrivere lo stato attuale della Germania. Intervenuto nel format 'Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe', l'ex centrocampista dele della Nazionale ha espresso un giudizio durissimo sulla qualità della rosa a disposizione di: "Al momento non abbiamo nemmeno un giocatore di livello mondiale. Abbiamo calciatori con il potenziale per diventarlo, ma questo non significa esserlo già", ha dichiarato Kroos. L'ex regista ha poi spiegato il proprio punto di vista sottolineando come i grandi campioni siano quelli capaci di decidere le partite più importanti: "I giocatori di livello mondiale stanno decidendo tutte le partite del Mondiale e guidano anche la classifica marcatori. Noi non ne abbiamo nemmeno uno".

COLONIA, GERMANIA - 01 SETTEMBRE: Toni Kroos, ex calciatore tedesco, viene intervistato da Sky News Sport Channel prima della prima giornata della Icon League alla Lanxess Arena il 01 settembre 2024 a Colonia, Germania. La Icon League, è stata fondata nel novembre dello scorso anno. L'obiettivo del campionato di calcio indoor a piccoli lati è massimizzare i momenti salienti del gioco e creare uno spettacolo di calcio innovativo. (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

L'analisi prosegue anche sul piano mentale: "Quando facevamo bene nei grandi tornei avevo sempre la sensazione che potessimo inserire una marcia in più. Questa squadra non è più in grado di farlo. Pensiamo semplicemente di essere migliori del Paraguay e di vincere in qualche modo". Un passaggio che evidenzia, secondo Kroos, una pericolosa combinazione di carenza di qualità ma anche di presunzione.

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Il flop della Germania al Mondiale

Le dichiarazioni arrivano dopo la cocente eliminazione della Mannschaft ai sedicesimi del Campionato del Mondo. Il cammino della selezione tedesca si è interrotto contro il, capace di imporsi ai calci di rigore al termine di una sfida molto equilibrata, al contrario delle aspettative. Un epilogo che ha alimentato le critiche nei confronti dellae che rappresenta l'ennesima delusine iridata per il calcio tedesco, già reduce dalle premature e sorprendenti uscite nelle edizioni del 2018 e 2022.