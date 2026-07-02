Da Newcastle a Londra, il viaggio di Sandro Tonali in Premier League si sposta nella capitale, alla corte di Roberto De Zerbi. Dopo aver raggiunto la salvezza per il rotto della cuffia nel testa a testa finale con il West Ham, il Tottenham, ora sotto la gestione De Zerbi, vuole tornare ad alti livelli e per far ciò avrebbe già iniziato un processo di rinnovamento della rosa, quasi in ordine di ruolo. Prima la porta con Dubravka, poi la difesa con Robertson e Senesi, e ora il centrocampo con Mateus Fernandes (in arrivo) e il grande colpo Sandro Tonali.

Sandro Tonali al Tottenham: affare chiuso

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sarebbe tutto fatto per il trasferimento dial Tottenham. Il club londinese avrebbe superato la concorrenza di, portando alla corte diun centrocampista di altissimo livello.

Gli Spurs, dopo aver trovato l'accordo con l'ex Milan già a metà giugno, nelle ultime ore, si sarebbero accordati anche con la dirigenza dei Magpies. Il calciatore farà oggi le visite mediche a Londra, in presenza di agenti e famiglia, e successivamente dovrebbe arrivare l'ufficialità da parte del club.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 14 FEBBRAIO: Sandro Tonali del Newcastle United festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita del quarto turno di FA Cup tra Aston Villa e Newcastle United al Villa Park il 14 febbraio 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

L'operazione sfonderà il muro dei 100 milioni di euro. Sempre secondo Fabrizio Romano, infatti, il Tottenham pagherà ben 92.5 milioni di sterline di parte fissa (l'equivalente di 108 milioni di euro) più 7.5 milioni di sterline come bonus aggiuntivi (pari a 8,75 milioni di euro) per il centrocampista azzurro. Da precisare che il Milan incasserà il 10% dall'operazione più un contributo di solidarietà.

Operazione da (doppio) record

🚨💣 EXCLUSIVE: Tottenham agree record deal to sign Sandro Tonali from Newcastle, HERE WE GO! 💥



Agreement between clubs closed and also on player side with the Italian midfielder. 🇮🇹



Fee higher than £85m paid for Mateus Fernandes. pic.twitter.com/jWcup0mfk6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

sarà l'italiano più costoso di sempre. Per l'ex centrocampista rossonero, infatti, gli Spurs sborseranno un complessivo di circa 116 milioni di euro, superando l'operazione diall'Al-Qadsiah per 61,75 milioni di euro, nella classifica degli italiani più costosi di sempre.

Il record tra poche ore, però, diventerà doppio. Difatti, il calciatore azzurro sarà non solo il calciatore italiano più costoso di sempre ma anche il più grande acquisto nella storia del Tottenham. I londinesi e De Zerbi, dunque, ripongono grande fiducia in Tonali nella speranza di uscire dal tunnel di risultati negativi in Premier League e tornare finalmente a riveder la luce.