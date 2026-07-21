Il Mondiale 2026, per la prima volta spalmato su tre nazioni, USA, Messico e Canada, si è rivelato un enorme successo dal punto di vista calcistico, dell'affluenza e dell'indotto economico. Donald Trump, rimasto piacevolmente sorpreso dell'impatto globale che i Mondiali hanno raggiunto, ha chiesto al suo amico Gianni Infantino, presidente della FIFA, di volerne ospitare un altro nel più breve tempo possibile.

Il successo, calcolato, del Mondiale

Il Tycoon ha presenziato alla finalissima disputatasi al MetLife Stadium ditra. Dispiegate ingenti forze dell'ordine ed esercito per minimizzare i possibili rischi e blindare l'evento dell'anno, Trump , al momento della premiazione dei vincitori, ha consegnato la coppa nelle mani del capitano spagnolo, il quale ha invitato, con garbo ed educazione, il presidente americano a lasciare soli i calciatori nel momento simbolico del sollevamento del trofeo.

SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto al vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra di Gaza, il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Il presidente Trump si trova in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene definito un vertice internazionale per la pace, a seguito dell'avvio di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. (Foto di Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Piacevolmente sorpreso dagli incredibili numeri di questa Coppa del Mondo, Trump, giunto alla pista aeroportuale di New York, ha parlato ai giornalisti presenti: "Non c'è mai stato nulla di simile, qualunque sia l'evento. Football o Soccer, chiamalo come vuoi... Penso che sia stato incredibile. Questa Coppa del Mondo è stata quattro volte più efficace di qualsiasi altra precedente. Stiamo parlando forse di anche cinque volte, da quello che mi hanno detto oggi".

FIFA President Gianni Infantino was seen ushering President Trump away from the stage so that Spain could celebrate their World Cup victory on Sunday. pic.twitter.com/FWIHOC1bm9 — CBS News (@CBSNews) July 20, 2026

Trump l'insaziabile

Il 45esimo e 47esimo presidente USA ha ringraziatoper il lavoro svolto: "Siamo molto orgogliosi del nostro paese, del lavoro svolto da tutti e ci congratuliamo con Gianni Infantino". Poco prima del calcio d'inizio, ha parlato su Fox News della volontà di ospitare immediatamente un'altra Coppa del Mondo: "Ho avuto una grande idea per Gianni. Gli ho detto: 'Devi fare due paesi, quindi annunciaci di nuovo la prossima volta, e annuncia un altro paese più tardi, così attenuerai rabbia e shock. Penso sia un'ottima idea. Ma. Ma dobbiamo ricominciare da capo, e. Mi senti, Gianni?"

DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 21: U.S. Il Presidente Donald Trump partecipa a un incontro bilaterale con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ai margini del Meeting Annuale del World Economic Forum (WEF) il 21 gennaio 2026 a Davos, in Svizzera. L'incontro annuale di leader politici e imprenditori avviene in un momento di crescenti tensioni tra Stati Uniti ed Europa su diversi temi, incluso il giuramento di Trump di acquisire la Groenlandia, un territorio semi-autonomo danese. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Le prossime due edizioni sono già state assegnate. Nel 2030 toccherà alla Spagna, al Portogallo e al Marocco, con la co-partecipazione di Argentina, Paraguay e Uruguay in occasione del centenario dal primo Mondiale. Nel 2034, invece, si tornerà sul deserto, come accaduto in Qatar, ma in Arabia Saudita. Dunque, nel 2038 è logico pensare che gli States siano gli assoluti favoriti per ospitare il loro terzo Mondiale in 44 anni.