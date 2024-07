Community Shield, il City vendicherà la sconfitta del derby di FA Cup?

Manchester United-Manchester City è in programma sabato 10 agosto, 77 giorni dopo la vittoria dei Red Devils in Coppa d'Inghilterra.

Il Community Shield 2024 darà il via alla nuova stagione calcistica inglese con un attesissimo derby di Manchester tra i campioni della Premier League , il Manchester City, e i vincitori della FA Cup, il Manchester United.

La partita rappresenta anche un'opportunità per entrambe le dirigenze di valutare la preparazione della propria squadra e di presentare eventuali nuovi acquisti in vista della stagione di Premier League. I Citizens, favoriti dalle quote, puntano a vendicarsi della sconfitta nella finale di FA Cup dello scorso 25 maggio.