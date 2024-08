Ancona, un altro derby di Coppa: c’è la Vigor Senigallia

Sale l'attesa per la sfida di Coppa Italia del Bianchelli tra la Vigor e l'Ancona. Biancorossi con l'umore alle stelle dopo la vittoria di sabato scorso sul campo della Recanatese. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni.

La nobile decaduta Ancona è ripartita. Dai dilettanti, ma si è rimessa in moto. Il club dorico dopo la mancata iscrizione in Lega Pro disputerà il campionato di serie D. Sabato scorso, nell'esordio stagionale ha avuto la meglio sulla Recanatese nel derby tutto marchigiano di Coppa Italia. Una partita che ha visto i biancorossi calare il tris sui leopardiani (3-1), davanti a 500 tifosi dorici. E domenica alle 18.30, ecco un altro derby di Coppa sul campo della Vigor Senigallia. E allora fuoco alle micce, lo spettacolo... non mancherà...