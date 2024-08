Recanatese-Ancona, in D il derby di Coppa tra deluse

Inizierà col botto la nuova stagione per le squadre marchigiane. Nel girone F della D ci saranno tantissimi derby. In attesa dei calendari del campionato, sorteggiata la Coppa Italia: spiccano Recanatese-Ancona e Civitanovese-Fermana.

Sarà subito derby di Coppa Italia tra due deluse in serie D. Dopo la composizione dei gironi del campionato infatti, Recanatese e Ancona (l'anno scorso erano in C) daranno alla sfida del primo turno di Coppa, in programma il 25 agosto con orario ancora da definire. La gara sarà sui 90', con calci di rigore in caso di parità. Chi vince trova un nuovo derby: quello del 1 settembre contro la Vigor Senigallia al Bianchelli. Nella stessa giornata inoltre, va in scena pure un altro debry: Civitanovese-Fermana.