Derby toscani, ecco le date delle sfide tra Pistoiese, Prato e Zenith Prato

Lo scorso 9 agosto sono stati stilati i calendari dei nove gironi del campionato di Serie D 2024-’25, che inizierà il prossimo 8 settembre per poi concludersi il successivo 4 maggio.

Le sfide tra l’Olandesina e il Prato avranno luogo alla settima giornata (20 ottobre 2024) in casa dei “lanieri” e alla ventiquattresima (16 febbraio 2025) al “Marcello Melani” di Pistoia, i derby di Prato verranno disputati alla tredicesima giornata (24 novembre 2024) sul campo del Prato e alla trentesima (6 aprile 2025) in casa dello Zenith, i confronti tra i pistoiesi e lo Zenith andranno in scena alla quattordicesima giornata (1° dicembre 2024) a Prato e alla trentunesima (13 aprile 2025) a Pistoia.