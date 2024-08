Quando il derby Prato-Pistoiese finì 0-2 a tavolino: per entrambe le squadre…!

Da segnalare una particolarità: il derby Prato-Pistoiese valido per la quinta giornata del girone eliminatorio M (composto anche da Rondinella Marzocco Firenze e Ternana) del primo turno della Coppa Italia di Serie C 1986-’87 terminò con un pareggio per 0-0 (e come tale viene contato nel bilancio) ma venne dato perso a tavolino per 0-2 a entrambe le squadre. La scorsa annata di Serie D vide la Pistoiese imporsi per 1-0 nella gara casalinga valida per il primo turno della Coppa Italia di categoria, mentre il campionato (girone D) fece registrare la vittoria arancione per 3-1 all’andata in trasferta (undicesima giornata) e il successo pratese per 1-0 al ritorno (ventottesima giornata) a Pistoia.