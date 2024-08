Serie D, ecco le date dei derby tra Piacenza e Fiorenzuola

La non promozione del Piacenza in Serie C (i biancorossi si sono classificati al secondo posto nel girone B della Serie D 2023-’24) e la retrocessione del Fiorenzuola in quarta divisione (i rossoneri sono usciti sconfitti dai play-out del girone A dello scorso campionato di terza serie) hanno comportato la riproposizione del derby tra il club del capoluogo piacentino e quello della provincia (della Val d’Arda, per la precisione): “Piace” e “Fiore” sono, infatti, stati ambedue inseriti nel girone D di quarta serie.