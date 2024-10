Milan, Fonseca: “I rigori deve tirarli Pulisic, sono incazzato”

Tutta la delusione a frustrazione di Paulo Fonseca dopo la sconfitta del suo Milan contro la Fiorentina per 2-1 all'Artemio Franchi. Theo Hernandez e Tammy Abraham sbagliano un rigore a testa.

Gennaro Dimonte 6 ottobre - 23:49

Sconfitta dolorosa per il Milan, la seconda consecutiva dopo quella contro il Bayer Leverkusen in Champions League. Un 2-1 contro la Fiorentina figlio di una prestazione in chiaroscuro per i ragazzi di Paulo Fonseca. Ben due i rigori sbagliati, diverse le occasioni non sfruttate. Male Theo Hernandez, autore di uno dei due errori fatali dal dischetto ed espulso nel finale. Le parole in conferenza stampa dell'allenatore rossonero.

Milan, Fonseca: "Ho parlato con i ragazzi, non deve succedere mai più" — Paulo Fonseca ha parlato nel post partita di Fiorentina-Milan, terminato 2-1 in favore della viola. Le sue parole: "Mancano ancora tante cose per diventare una squadra vera. Nel primo tempo l'intensità non c'è stata, siamo poco aggressivi in difesa e nei duelli. Sulle seconde palle la Fiorentina ci ha sempre anticipato. Abbiamo creato più degli avversari ma se ricevi due rigori e non li segni non puoi vincere. In Serie A non è mai semplice portare i tre punti a casa. ".

Questione rigori di cui ha parlato l'allenatore rossonero: "Sono incazzato. Dal dischetto deve tirare Pulisic, fine della discussione. Ho già parlato con i ragazzi, non dovrà accadere mai più. Non mi va di parlare dell'arbitraggio però questo non è calcio. Basta un piccolo tocco per concedere tutto. Guardate quanti rigori ci sono in Serie A".

Una chiosa sul modo di vedere il calcio in Italia secondo il portoghese: "Qui quando vinci sei bravissimo, se perdi creando tanto invece non va bene. Io divento il peggior allenatore e la squadra diventa la più scarsa del mondo".