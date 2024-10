Milan, Morata cambia casa: tutta colpa del sindaco di Corbetta

In una storia pubblicata su Instagram, Morata ha criticato duramente il sindaco: "Egregio Signor Sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo beni di valore, l'unico tesoro sono i miei figli, la cui sicurezza è stata compromessa dalle sue azioni. Pensavo che Corbetta potesse garantirmi riservatezza, ma ora devo trasferirmi a causa della sua incapacità di proteggere i cittadini sui social".

Morata cambia casa: tutta colpa del sindaco

Ma cosa ha scritto Ballarini? In un post sui social, il sindaco ha condiviso una foto di Morata con una maglietta (falsa) con la scritta "Corbetta", accompagnata da un testo che recitava: "Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino! Sta per trasferirsi nella sua nuova meravigliosa casa qui a Corbetta". Non solo su Facebook, il contenuto è stato pubblicato anche su TikTok, tuttavia il risultato non è stato quello sperato, tant'è che il calciatore ha deciso di cambiare casa prima ancora di stabilirsi.