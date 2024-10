L'allenatore del Parma, Fabio Pecchia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby emiliano contro il Bologna, gara valida per la settima giornata di Serie A

5 ottobre 2024

Alla vigilia del derby emiliano contro il Bologna (in programma domenica alle 15 al Dall'Ara), è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Parma, Fabio Pecchia. Il tecnico dei ducali ha presentato così la sfida contro rossoblù di Vincenzo Italiano, reduci dal ko in Champions contro il Liverpool ad Anfield: "Il Bologna è una squadra molto elastica, che fa molte rotazioni, molto aggressiva e che porta tanti uomini in avanti, simile alla Fiorentina degli ultimi anni. Noi dobbiamo essere in grado di fare con grande voglia e attenzione la fase difensiva ma soprattutto la fase d'attacco. Dovremo esser bravi a leggere le situazioni in mezzo al campo, abbiamo studiato, servirà un'interpretazione profonda e molto matura.

Come arginare Freuler? Credo che non sia una questione di singoli, è un Bologna da Champions, al di là di chi gioca, come abbiamo visto con il Liverpool. La loro è una rosa competitiva, può giocare chiunque, ma vedo una squadra bella, con coraggio e con un'identità precisa. Il Bologna va affrontato con grande attenzione".

Parma, le parole di Pecchia prima del derby emiliano contro il Bologna — Continua Pecchia: "Sono senza voce perché ho avuto mal di gola, capita. Una settimana particolare per me, non ho potuto parlare con la squadra, ma hanno saputo viaggiare da soli. Sto bene perché la squadra sta bene, è stata una settimana regolare rispetto a quella passata, tutti son stati disponibili nelle migliori condizioni. La squadra ha lavorato bene anche sul piano mentale. La squadra quando è in campo vuole giocare per vincere, la reazione e la ricerca del terzo gol contro il Cagliari è stata positiva, sempre pronti per cambiare l'inerzia della partita. Poi ci sono momenti in cui bisogna essere più pronti per cambiare l'inerzia della partita, questo ci ha fatto sciupare punti lunedì e anche nelle partite precedenti".

Sull'incontro veloce con il presidente Krause e sulle potenzialità di Almqvist di essere decisivo a partita in corso: "Non c'è stato troppo contatto, probabilmente domani sarà più vicino ai ragazzi, è stato abbastanza veloce l'incontro. Domani la sua presenza farà molto piacere ai ragazzi. Almqvist è entrato sempre con un bel piglio, soprattutto vicino alla porta avversaria. Ha strappo negli ultimi metri, è forte nell'uno contro uno, riconosce le zone da attaccare. Sono molto contento, può giocare anche dall'inizio, non ci sono complicazioni in questo. Lui è pronto, così come Cancellieri".

Per un bolognese d'adozione il derby contro i rossoblù ha sempre un sapore speciale: "Sempre un'emozione, ogni derby è così per i tifosi. Un'atmosfera particolare, è innegabile che emoziona un po' tutti. Tornare al Dall'Ara è sempre un'emozione, ho tanti ricordi e tanti amici nel club, contento di vederla in Champions ma soprattutto di vivere il clima di festa. Tutti hanno festeggiato andando a Liverpool e sono usciti con merito, hanno mostrato grandi qualità. Io credo che al Dall'Ara ci sarà un'atmosfera fantastica. Da parte nostra c'è tutta la voglia di dare un bel segnale ai tifosi, i ragazzi saranno pronti per affrontare la gara. Un'altra bella cornice, i miei vogliono esserne partecipi".

Alcuni dubbi da sciogliere in fase difensiva per Pecchia: "A Coulibaly dico che quando gioca a sinistra deve pensare ad attaccare, quando giocherà a destra dovrà pensare a difender. Scelte in difesa? Possiamo giocare con Coulibaly e Valeri, o anche Hainaut, a seconda delle partite. Enrico può ricoprire tutti i ruoli. Loro stanno bene, tutte le soluzioni sono valide".

Sulla scelta di schierare Hainaut contro il Cagliari: "La scelta di schierare un giocatore di forza e struttura come Hainaut era anche trovare un certo equilibrio. Nella ripresa ho visto una squadra bella, con voglia di giocare, che creava tantissimo e subiva poco, anche se abbiamo preso due gol in tre tiri in porta. Ma la squadra nel secondo tempo riprendendo ordine e linearità degli sviluppi è stata quella di sempre, ha fatto due gol ma poteva farne altri". Infine sulla sorpresa Keita: "Mandela sta lavorando, ha bisogno del suo tempo. Son convinto che ci darà una grande mano, ad inizio gara come in corso. Nel lavoro e nella quotidianità offre sempre buoni segnali".