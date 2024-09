L'ala destra del Parma, Dennis Man, in gol nel successo per 3-0 con la Romania contro il Kosovo, ha rassicurato tutti: "Infortunato, solo una botta"

La Romania di Mircea Lucescu ha vinto in maniera netta e convincente contro il Kosovo nel primo turno del Gruppo 2 della Lega C di Nations League. Allo Stadium Fadil Vokrri di Prishtina Dennis Man e Razvan Marin hanno dato il via al successo rumeno, poi completato da Denis Dragus nel finale di gara.

Parma, niente di che l'infortunio di Man con la Romania

"Sapevamo cosa fare, anche se non abbiamo avuto molto tempo per prepararci. Il ct ci ha aiutato molto e penso che oggi abbiamo giocato una buona partita. Non credo che sia riuscito a cambiare molto, ma come ho detto la sua esperienza ci ha aiutato. Penso che ognuno di noi abbia grande rispetto per lui e siamo felici", queste le parole di Man all'indirizzo del ct Lucescu ai giornalisti rumeni.