Romania, Lucescu è il nuovo ct: torna dopo 38 anni

Dopo praticamente una vita, l'ex tecnico di Inter, Brescia, Reggiana e Pisa è di nuovo al timone della Nazionale del suo paese. Obiettivo qualificazione ai Mondiali 2026. La Romania non partecipa a un Mondiale dal 1998.

Emanuele Giacometti Redattore 6 agosto 2024 (modifica il 6 agosto 2024 | 17:10)

Chi l'avrebbe mai detto? Pochi, forse nessuno. A 79 anni, Mircea Lucescu torna in ballo: è il nuovo ct della Romania, dopo che le strade con Edward Iordănescu si sono separate. Il tecnico, famoso per aver allenato anche in Italia, è reduce dall'esperienza della passata stagione alla guida della Dinamo Kiev. Quest'ultimo, torna a ricoprire questo ruolo dopo 38 anni, avendo già allenato la Nazionale romena dal 1981 al 1986.

Lucescu, un tecnico giramondo — Continua dunque la carriera da autentico giramondo per l'ex Inter, che probabilmente dopo la Nazionale dirà addio al calcio. L'obiettivo per i romeni, sarà infatti la qualificazione al prossimo Mondiale 2026, in programma in tre paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. I romeni, non partecipano a un Mondiale dal lontano 1998.

La nota della Federazione romena — L'ufficialità è arrivata dal profilo Instagram della Federazione romena. Nel dettaglio, la nota: "Mircea Lucescu è il nuovo allenatore della Nazionale rumena. Dopo una pausa di 38 anni, Lucescu torna in nazionale, firmando un contratto per un periodo di due anni, con l'obiettivo principale di qualificare la Romania ai Mondiali 2026. Buona fortuna".

Le parole di Lucescu — "Ho fatto tutto il possibile per rifiutare l'offerta e lasciare la mano a qualcuno più giovane ma non posso dire di no alla squadra nazionale, sarebbe stato da codardo da parte mia". Queste le parole di Lucescu in una conferenza stampa a Bucarest dopo la firma biennale sul contratto.