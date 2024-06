Stoccarda, Musiala “accoglie” i passeggeri alla stazione centrale

Con la Germania che furoreggia in questi Europei, il nome di Jamal Musiala campeggia sui binari della stazione centrale di Stoccarda. Le ferrovie tedesche onorano in realtà tutti i giocatori nazionali con targhe nelle rispettive città di nascita.

Ma appunto se Nico Schlotterbeck è stato più veloce, Jamal Musiala ha il palco più grande: la Deutsche Bahn con tutti gli onori. Il cartello per Nico Schlotterbeck è appeso da lunedì alla stazione della S-Bahn di Endersbach (distretto di Rems-Murr) e da mercoledì il cartello per Jamal Musiala è appeso alla stazione centrale di Stoccarda .

24 cartelli in tutta la repubblica

In tutto il Paese verranno affissi 24 cartelli di questo tipo, di cui cinque nel Baden-Württemberg. Oltre ai riconoscimenti per Musiala e Schlotterbeck, sono previste anche insegne a Rottweil (Joshua Kimmich), Mannheim (Pascal Groß) e Breisach am Rhein (Oliver Baumann). I segnali dovrebbero rimanere fino alla fine del torneo.