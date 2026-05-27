Il giocatore rilancia le ambizioni della Fiorentina verso il ritorno in Europa

Giammarco Probo
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Giovanni Fabbian, centrocampista della Fiorentina, ha raccontato il suo primo periodo in viola al Gazzettino dopo il trasferimento di gennaio, sottolineando come stia vivendo questa esperienza con intensità e consapevolezza. Ha spiegato di voler assaporare ogni fase del suo percorso, anche quando le cose risultano complesse, perché fanno parte della crescita di un calciatore. Per lui è fondamentale mantenere un atteggiamento positivo, continuare a lavorare con costanza e non sottrarsi ai sacrifici richiesti dal calcio professionistico. In conclusione, ha ribadito che la vera chiave resta la volontà continua di migliorarsi e di evolversi giorno dopo giorno, senza mai perdere la motivazione.

ACF Fiorentina v Genoa CFC - Serie A

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Le dichiarazioni di Fabbian

L'ARRIVO A FIRENZE E IL PERCORSO DA CALCIATORE - "Sto cercando di godermi al massimo ogni momento. Non è facile ma fa parte del gioco. L'importante è sempre divertirsi e impegnarsi e non avere paura di fare sacrifici. Il segreto di tutto? Non smettere mai di voler migliorare".

LE FONTI DI ISPIRAZIONE - "Mi ispiro a tanti giocatori: quando ero piccolino mi piaceva molto Del Piero, guardavo Kaka e Ibrahimovic. Anche adesso cerco di prendere un po' il meglio da tutti".

IL GRAZIE AD ITALIANO - "Italiano ha aiutato tantissimo. Gli auguro il meglio. Ho avuto il piacere di condividere con lui due anni a Bologna. Lo porterò sempre con me"

ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A
FIRENZE, ITALIA - 22 MAGGIO: L'allenatore Paolo Vanoli e Giovanni Fabbian dell'ACF Fiorentina reagiscono durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Atalanta BC allo stadio Artemio Franchi il 22 maggio 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La carica in vista della prossima stagione

L'OBIETTIVO DI FABBIAN - "Sono molto contento di essere arrivato alla Fiorentina. È appena terminata la stagione, ma non vedo l'ora di ripartire. Cercherò di dare il massimo e di contribuire a riportare la squadra viola in zona Europa, dove merita di stare".
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Dal suo arrivo alla Fiorentina a gennaio, si è inserito progressivamente nella squadra mettendo in mostra energia e grande applicazione in mezzo al campo. Nelle sue prime apparizioni ha raccolto diverse presenze con anche 2 gol, contribuendo soprattutto con inserimenti e lavoro senza palla. Il suo approccio alla realtà viola è stato positivo, basato su impegno costante e volontà di crescere all’interno del gruppo.

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