Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha deciso di risolvere definitivamente il problema di pubalgia che lo aveva limitato nelle ultime apparizioni stagionali ricorrendo a un intervento chirurgico eseguito a Barcellona. L’operazione è stata effettuata dal professor Ramon Cugat e, come comunicato dallo stesso giocatore tramite una storia su Instagram, è perfettamente riuscita. “Intervento andato, tutto ok” ha scritto sui social, rassicurando così amici e tifosi. Cataldi rientrerà a breve in Italia, per poi tornare in Spagna per i necessari controlli post-operatori. La scelta di operarsi al termine della stagione è stata dettata dalla volontà di non compromettere la preparazione estiva, anche a costo di ridurre il periodo di vacanza, così da presentarsi nelle migliori condizioni all’inizio della nuova annata biancoceleste guidata da Gennaro Gattuso, in attesa della firma ufficiale sul contratto.

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La stagione di Cataldi e il problema infortuni

La stagione dicon laè stata discreta ma segnata da poca continuità. Il centrocampista ha comunque offerto il suo contributo in mezzo al campo come regista, garantendo equilibrio e ordine nella manovra, con alcune presenze e un apporto offensivo limitato tra gol e assist. Il suo rendimento, però, è stato condizionato da diversi problemi fisici, soprattutto infortuni muscolari, che lo hanno costretto a saltare varie partite e a rientrare spesso non al massimo della forma. Questo ha inciso sulla sua continuità, impedendogli di avere un ruolo sempre stabile e una condizione ottimale per tutta la stagione.

ROMA, ITALIA - 12 MAGGIO: Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli durante la sessione di allenamento della SS Lazio prima della partita tra SS Lazio e FC Internazionale nella finale di Coppa Italia al Centro Sportivo Formello il 12 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il legame con i tifosi laziali

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ha un legame molto forte con i tifosi della, essendo cresciuto nel settore giovanile bianco-celeste è diventato uno dei beniamini e dei simboli del club . Proprio questa identità lo ha reso particolarmente apprezzato dalla tifoseria, che vede in lui un giocatore legato ai colori del club non solo professionalmente ma anche emotivamente.In alcune occasioni ha indossato anche la fascia di capitano, confermando la fiducia dello spogliatoio e il suo ruolo di riferimento, soprattutto nei momenti di transizione della squadra. Il rapporto con i tifosi è basato su stima e riconoscenza, anche perchéè percepito come un giocatore che dà sempre tutto in campo.

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