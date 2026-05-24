Piove sul bagnato in casa Mallorca, la squadra spagnola è retrocessa ieri sera nonostante una vittoria che, in condizioni normali, avrebbe dovuto rappresentare un momento di svolta: non è bastato infatti il successo né le reti di Vedat Muriqi, ancora una volta decisivo in attacco. La squadra delle Baleari ha pagato un’intera stagione segnata da troppi punti lasciati per strada e da occasioni non concretizzate nei momenti chiave, finendo per essere penalizzata dalla classifica avulsa e dalla differenza reti. Dopo cinque anni consecutivi in Liga, il verdetto è stato amaro ma inevitabile, con la sensazione che le tante partite “sporche” e i risultati mancati contro dirette concorrenti abbiano pesato più di quanto il successo dell’ultima giornata potesse correggere.

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Mallorca, la bolgia dello stadio e la speranza dei tifosi

La partita è stata vissuta in un’atmosfera incandescente, con lo stadio che ha spinto la squadra dal primo all’ultimo minuto come in una notte da dentro o fuori. Allo stadio c’era un atmosfera incandescente, la tifoseria non ha mai smesso di crederci: cori continui, applausi anche nei momenti di difficoltà e una tensione emotiva crescente man mano che il risultato sembrava riaprire uno spiraglio salvezza. Fino al triplice fischio l’illusione è rimasta viva, alimentata da ogni azione offensiva e da una speranza quasi ostinata che si respirava sugli spalti.

In panchina, l’allenatore ha trasmesso tutta la sua partecipazione e convinzione, vivendo ogni minuto con grande intensità e cercando di tenere la squadra agganciata all’obiettivo fino all’ultimo secondo. Se ti riferivi a Demichelis, però, va detto che non risulta essere legato alla guida del Mallorca: la panchina è stata occupata da un altro tecnico, ma lo spirito di chi era alla guida è stato comunque quello di non arrendersi mai fino alla fine.

MAIORCA, SPAGNA - 23 MAGGIO: Abdon Prats del RCD Mallorca appare sconsolato dopo la retrocessione della squadra al termine della partita di LaLiga EA Sports tra RCD Mallorca e Real Oviedo allo stadio Son Moix il 23 maggio 2026 a Maiorca, Spagna. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

Le statistiche e i tanti gol del pirata Muriqi

è stato il simbolo assoluto delin questa stagione, trasformando una squadra spesso in difficoltà offensiva in un progetto che ha vissuto quasi interamente sulle sue reti. L’attaccante exha chiuso il campionato con circa 22 gol in, diventando il miglior marcatore del club e incidendo su più della metà delle reti complessive della squadra.

La sua presenza è stata decisiva non solo per i gol, ma anche per il peso specifico in area: tanti punti del Mallorca sono arrivati proprio grazie alle sue finalizzazioni, spesso in partite bloccate o complicate. Le statistiche raccontano di un attaccante costante, capace di mantenere una media realizzativa alta nonostante le difficoltà collettive, con un numero importante di tiri nello specchio e una partecipazione continua alla manovra offensiva.

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In una stagione segnata da alti e bassi della squadra,è stato il punto fermo che ha tenuto vivo ilfino alla fine, diventando il principale riferimento offensivo e uno dei protagonisti più riconoscibili del campionato, anche se i suoi gol non sono bastati a evitare il destino della retrocessione.

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