Paolo Maldini è stato visto ieri a Istanbul insieme a Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce, alimentando le indiscrezioni su un possibile coinvolgimento dell’ex bandiera rossonera nel progetto del club turco. Intervistato da Sabah, Maldini ha spiegato come tra lui e Safi ci sia da tempo un rapporto di stima e amicizia, fatto di frequenti confronti sul calcio. L’ex dirigente del Milan ha poi ribadito il profondo legame che unisce la sua famiglia ai colori rossoneri da ben tre generazioni, aggiungendo che Safi avrebbe mostrato grande interesse sia per il contributo dato alla storia del Milan sia per il lavoro svolto negli ultimi anni a livello dirigenziale. Maldini ha infine confermato di essere stato coinvolto in alcune discussioni riguardanti il futuro del Fenerbahce e l’organizzazione sportiva che il candidato presidente intende sviluppare.

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Le dichiarazioni di Maldini

"Siamo tanto amici, spesso ci sentiamo per parlare solo di calcio. In questo mondo tutti conoscono il mio legame e quello della mia famiglia con il Milan, che dura da tre generazioni. Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Come molti altri esperti del settore, si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club".

IL PARAGONE TRA FENERBAHCE E MILAN - "Durante il periodo in cui facevo il calciatore li ho affrontati e sono rimasto impressionato. È un club che conosco. Ha un'organizzazione molto consolidata. Ha molte similitudini con il Milan. So che è un club con tifosi molto appassionati. Il signor Hakan mi ha anche spiegato le aspettative dei tifosi del Fenerbahçe. Dopo la mia conversazione con il signor Hakan, ho seguito il Fenerbahçe ancora più da vicino per fornirgli le indicazioni più precise, in modo che possa sviluppare i progetti giusti".

BERGAMO, ITALIA - 30 OTTOBRE: Paolo Maldini osserva prima della partita di Serie A tra Atalanta BC e AC Monza allo stadio Gewiss il 30 ottobre 2024 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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Le belle parole al club turco

"Il Fenerbahçe è un club molto forte e da tempo desidera ardentemente vincere un campionato. Lo abbiamo constatato anche al Milan. Prima di tutto, la squadra deve fare un salto di qualità. Oltre a costruire una squadra vincente in un anno, è necessario gettare solide basi e puntare a successi costanti. Da quello che ho visto, il signor Hakan è pronto a prendere decisioni molto importanti per il Fenerbahçe".

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