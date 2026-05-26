Il Milan rivoluziona la sua società dopo la mancata qualificazione in Champions con il comunicato di RedBird che, nelle scorse ore, ha annunciato gli esoneri di Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Nel frattempo Paolo Maldini, ex dirigente rossonero, 'spaventa' i tifosi su Instagram con un post social, proprio nel periodo in cui la maggior parte invoca a gran voce il suo ritorno.

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Il post Instagram

ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto dal sapore inequivocabile, scrivendo di 'aver trascorso un periodo meraviglioso a Istanbul in compagnia di', descrivendolo come una mente calcistica brillante oltre che un vero amico, con cui ha condiviso ottime conversazioni sul calcio.

Hakan Safi è candidato alla presidenza del Fenerbahce, con le elezioni previste per il 6/7 giugno e, a questo punto, non è da escludere che Maldini possa finire a lavorare per il club di Istanbul. In seguito alla pubblicazione, si è scatenato il caos da parte dei tifosi del Milan che hanno 'invaso' il profilo Instagram dell'ex leggenda rossonera con messaggi unanimi: "torna a Milanello".

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Maldini, il passato al Milan: lo Scudetto e la rottura con RedBird

Il ritorno di Paolo Maldini nella dirigenza delè ovviamente visto di buon occhio da parte della tifoseria, ma non solo per la leggenda che rappresenta: il suo passato da dirigente è stato trionfante con lovinto nel 2022, ma soprattutto con un mercato intelligente e visionario come gli acquisti di, tutti figli di quella stagione vittoriosa.

Il rapporto con la proprietà, RedBird, si è però incrinato nel tempo. A giugno 2023, Maldini e l'allora Direttore Sportivo, Ricky Massara, sono stati esonerati al termine di una stagione che non è sfociata con la vittoria del campionato, ma rivelandosi comunque positiva con un buon secondo posto e con la semifinale di Champions persa contro l'Inter. Le ragioni ufficiali non sono del tutto chiare, ma le tensioni con il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, e la gestione americana del club erano ormai evidenti. Un addio che tuttora lascia l'amaro in bocca ai tifosi, i quali sperano di rivederlo presto a Milanello.

NAPOLI ITALIA - 18 APRILE 2023: Paolo Maldini, dirigente del Milan, nel prepartita della gara di ritorno dei Quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Il silenzio dopo il Milan e le nuove ambizioni

Dall'esonero di giugno 2023,si è tenuto lontano dai ruoli operativi nel calcio, rilasciando poche interviste e concentrandosi sui propri interessi e sulla cura del tempo personale. Nessun club italiano o europeo, nonostante le voci periodiche, è infatti riuscito a riportarlo in pista, fino a questo momento, ma ora il capitolo turco potrebbe cambiare tutto. Ilè un club ambizioso, con una tifoseria passionale, risorse importanti e sedovesse vincere le elezioni presidenziali, Maldini potrebbe tornare protagonista in una nuova avventura internazionale, lontano da San Siro, ma non dal calcio che conta.

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