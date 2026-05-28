Dopo l'incredibile salvezza raggiunta, oltre 500 mila presenze stagionali al Stadio Via del Mare, dato che certifica la straordinaria passione del pubblico giallorosso.
Le lacrime di Cheddira: segna e trascina il Lecce alla vittoria
Nel corso della stagione appena conclusa, lo Stadio Via del Mare ha accolto complessivamente 501.665 spettatori nelle 20 partite ufficiali disputate in casa dal Lecce. Il dato più alto è stato registrato nella sfida di campionato contro il Como, seguita a breve distanza dall’esordio stagionale con il Milan. Tra le gare più partecipate anche quella con il Genoa, coincisa con la festa per la quarta salvezza consecutiva dei giallorossi. Con una media superiore ai 25 mila tifosi a incontro, la squadra guidata da Eusebio Di Francesco ha potuto contare per tutta l’annata sul costante sostegno del proprio pubblico, protagonista di un’altra storica permanenza in Serie A.
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Il comunicato e lo Stadio Via Del Mare come dodicesimo uomoUno dei fattori che ha aiutato e ha contribuito il Lecce alla salvezza è stato senza dubbio il calore del pubblico dello Stadio Via del Mare. Partita dopo partita, lo stadio giallorosso ha rappresentato una spinta costante per la squadra, trasformandosi in un autentico dodicesimo uomo capace di trascinare i giocatori anche nei momenti più difficili della stagione. L’entusiasmo e la vicinanza dei tifosi hanno contribuito a creare un ambiente unico, fondamentale per conquistare un’altra permanenza in Serie A.
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Le statistiche e l'andamento in campionatoLa stagione del Lecce è stata caratterizzata da un andamento altalenante, con fasi di buon rendimento alternate a momenti di difficoltà che hanno reso la corsa salvezza incerta fino all’ultima giornata. La squadra ha dovuto lottare punto su punto nella parte bassa della classifica, trovando però compattezza nei momenti decisivi del campionato. Il verdetto finale è arrivato proprio nell’ultimo turno, quando il pareggio contro il Genoa ha sancito la permanenza in Serie A. Un risultato costruito con determinazione, sofferenza e una gestione attenta delle partite chiave nel finale di stagione.
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