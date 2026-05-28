Nel corso della stagione appena conclusa, lo Stadio Via del Mare ha accolto complessivamente 501.665 spettatori nelle 20 partite ufficiali disputate in casa dal Lecce. Il dato più alto è stato registrato nella sfida di campionato contro il Como, seguita a breve distanza dall’esordio stagionale con il Milan. Tra le gare più partecipate anche quella con il Genoa, coincisa con la festa per la quarta salvezza consecutiva dei giallorossi. Con una media superiore ai 25 mila tifosi a incontro, la squadra guidata da Eusebio Di Francesco ha potuto contare per tutta l’annata sul costante sostegno del proprio pubblico, protagonista di un’altra storica permanenza in Serie A.

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Il comunicato e lo Stadio Via Del Mare come dodicesimo uomo

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Uno dei fattori che ha aiutato e ha contribuito ilalla salvezza è stato senza dubbio il calore del pubblico dello. Partita dopo partita, lo stadio giallorosso ha rappresentato una spinta costante per la squadra, trasformandosi in un autentico dodicesimo uomo capace di trascinare i giocatori anche nei momenti più difficili della stagione. L’entusiasmo e la vicinanza dei tifosi hanno contribuito a creare un ambiente unico, fondamentale per conquistare un’altra permanenza in Serie A.Questo il comunicato della squadra pugliese: "Sono stati oltre mezzo milione (501.665) gli spettatori presenti al Via del Mare in occasione delle 20 gare casalinghe ufficiali disputate in questa stagione. La diciassettesima giornata di campionato, Lecce – Como, ha stabilito il record stagionale con 28.277 presenze, subito a seguire la prima gara di campionato con il Milan con 28.227. Al terzo posto il match con il Genoa, che ha visto i giallorossi festeggiare la quarta salvezza consecutiva davanti a 27.825 sostenitori. Al Via del Mare una media di 25.842 presenze a partita ha accompagnato il cammino dei ragazzi di mister Di Francesco verso una nuova pagina di storia, che vedrà il Lecce ed il suo popolo ancora in Serie A per il quinto anno di fila".

LECCE, ITALIA - 24 MAGGIO: I tifosi dell'US Lecce ricordano Graziano Fiorita prima della partita di Serie A tra US Lecce e Genoa CFC allo Stadio Via del Mare il 24 maggio 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Le statistiche e l'andamento in campionato

La stagione delè stata caratterizzata da un andamento altalenante, con fasi di buon rendimento alternate a momenti di difficoltà che hanno reso la corsa salvezza incerta fino all’ultima giornata. La squadra ha dovuto lottare punto su punto nella parte bassa della classifica, trovando però compattezza nei momenti decisivi del campionato. Il verdetto finale è arrivato proprio nell’ultimo turno, quando il pareggio contro ilha sancito la permanenza inUn risultato costruito con determinazione, sofferenza e una gestione attenta delle partite chiave nel finale di stagione.

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