Il pareggio maturato tra Hellas Verona e Lecce lascia invariata una situazione di classifica ancora apertissima nella zona bassa della Serie A, con entrambe le squadre che muovono di poco la propria posizione ma restano pienamente coinvolte nella lotta per la salvezza. Un punto che ha un peso relativo per il Lecce, chiamato a sfruttare al meglio le prossime giornate per consolidare il proprio margine sulle dirette concorrenti, mentre il Verona conferma la propria solidità in un finale di stagione in cui ogni dettaglio può risultare decisivo. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, il centrocampista Ramadani ha analizzato la prestazione dei giallorossi sottolineando l’importanza di restare compatti e concentrati in questo momento cruciale del campionato, ribadendo la necessità di fare gruppo per affrontare al meglio le ultime gare decisive.

LECCE, ITALIA - 08 MARZO: Ylber Ramadani dell'US Lecce celebra dopo la partita di Serie A tra US Lecce e US Cremonese allo Stadio Via del Mare l'8 marzo 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Ramadani nel post partita

"Voglio sempre mettere il cuore e tutto me stesso per la squadra. Dobbiamo fare come nel secondo tempo, cercando poi di essere più cattivi sotto porta perché dobbiamo raggiungere un obiettivo e daremo l'anima pur di raggiungerlo in queste ultime partite".

IL PAREGGIO DI VERONA - "La verità è che siamo venuti per vincere su un campo comunque difficile, perché il Verona in casa ha messo in difficoltà grandi squadre come Roma o Atalanta. Se vogliamo la salvezza dobbiamo dare di più ed essere cinici sotto porta"

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I miglioramenti in casa Lecce

"Dobbiamo essere uniti e lottare tutti, perché manca poco. Nello spogliatoio all’intervallo abbiamo parlato e abbiamo infatti reagito. Non abbiamo fatto abbastanza per vincere, dovremo farlo già dal Pisa e anche nelle partite che restano, sputando sangue in campo perché i nostri tifosi si meritano questa salvezza e noi daremo tutto pur di riuscirci".

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