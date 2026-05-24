La corsa salvezza in Premier League si deciderà interamente negli ultimi novanta minuti, con tutte le gare dell’ultima giornata in programma in contemporanea domenica alle 17. Il Tottenham arriva a questo appuntamento ancora senza la certezza della permanenza nella massima serie, dopo una stagione complicata e ricca di alti e bassi. La formazione guidata da Roberto De Zerbi, subentrato a stagione in corso, si trova al diciassettesimo posto e deve difendere un margine ridotto sul West Ham, attualmente alle sue spalle in classifica. La situazione resta apertissima: servirà una prestazione solida e, allo stesso tempo, uno sguardo costante agli altri campi per capire se basterà per evitare la retrocessione. Un finale teso, in cui ogni dettaglio può fare la differenza tra la permanenza e il ritorno in Championship.

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Le combinazioni salvezza

La situazione resta aperta, ma ilpuò comunque contare su un vantaggio importante in vista dell’ultima giornata. Gli uomini diospiterannoal Tottenham Hotspur Stadium, mentre ilaffronterà in casa un Leeds già matematicamente salvo. Un successo permetterebbe agli Spurs di chiudere ogni discorso legato alla permanenza in, senza dover dipendere dai risultati provenienti dagli altri campi.

Lo scenario si complica soltanto in caso di risultato negativo: un pareggio o una sconfitta riaprirebbero infatti completamente i giochi, soprattutto se il West Ham dovesse conquistare i tre punti. In Inghilterra, però, la classifica non si decide attraverso spareggi o confronti diretti, ma esclusivamente in base alla differenza reti quando le squadre terminano a pari punti.

LONDRA, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur allo Stamford Bridge il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images

Ed è proprio questo aspetto a sorridere al Tottenham, che arriva all’ultimo turno con un margine statistico significativo: la differenza reti degli Spurs è sensibilmente migliore rispetto a quella degli Hammers. Di conseguenza, per effettuare il sorpasso in classifica, il West Ham dovrebbe non solo vincere, ma farlo con un margine estremamente ampio, rendendo lo scenario complessivamente molto difficile da realizzare.

L'annata e la stagione degli Spurs

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La stagione delè stata un continuo alternarsi di momenti positivi e lunghe fasi di difficoltà, con la sensazione però che le sofferenze abbiano finito per pesare più delle gioie. Tra risultati altalenanti, problemi di continuità e partite sfuggite nei dettagli, gli Spurs non sono mai riusciti a trovare una stabilità reale all’interno dellarestando invischiati nella parte bassa della classifica per gran parte del campionato.Nonostante alcuni segnali incoraggianti arrivati a tratti, la squadra ha spesso pagato cali di concentrazione e mancanza di cinismo nei momenti decisivi, arrivando così a giocarsi tutto all’ultima giornata. Ora il destino si decide in un solo match contro il, in una sfida che rappresenta il punto finale di un’annata complicata e il confine sottile tra salvezza e un epilogo ben più amaro.

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