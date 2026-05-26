Il Venezia apre ufficialmente la propria campagna acquisti estiva con un innesto importante in mezzo al campo: si tratta di Toma Basic, centrocampista croato arrivato per celebrare il ritorno del club in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore ha ormai firmato il contratto con la società lagunare dopo aver già raggiunto la città nella serata di domenica. Nelle ultime ore ha completato le visite mediche e tutte le pratiche burocratiche necessarie per rendere ufficiale il suo trasferimento.

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Dall'addio alla Lazio alla possibile salvezza con il Venezia

Dopo aver concluso la sua esperienza con lae lasciato il club a parametro zero,ha scelto di legarsi alcon un accordo triennale, arricchito da un’ulteriore opzione di prolungamento. Questa clausola prevede un rinnovo automatico di un anno qualora la squadra riuscisse a centrare la salvezza innella prossima stagione. In caso di permanenza nella massima serie, l’intesa tra le parti potrebbe estendersi fino al 2030, consolidando così il progetto tecnico del club lagunare attorno al centrocampista croato.

ROMA, ITALIA - 26 OTTOBRE: Toma Basic della Lazio segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Juventus FC allo Stadio Olimpico il 26 ottobre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

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Le statistiche del centrocampista e la nuova avventura in Veneto

Nato nel 1996,ha collezionato in questa stagione 26 presenze complessive con la maglia dellatra, riuscendo a contribuire anche in fase offensiva con 2 gol e 3 assist. Il suo percorso nel massimo campionato italiano è però più ampio e include le 69 apparizioni tra il primo periodo in bianco-celeste e l’esperienza in prestito alla, per un totale che sale a 92 gare in

Il Venezia si assicura così un centrocampista di grande struttura ed esperienza, capace di garantire equilibrio tra le due fasi di gioco. Basic porta fisicità, buona qualità nel palleggio e una discreta visione di gioco, caratteristiche che lo rendono prezioso sia in costruzione che in copertura. Inserito nel sistema lagunare, potrà rappresentare un riferimento importante in mezzo al campo, offrendo solidità, gestione dei ritmi e affidabilità in una stagione in cui il club punta a consolidarsi in Serie A.

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