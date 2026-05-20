Il Venezia, guidato dal tecnico italiano Giovanni Stroppa, ha conquistato il suo terzo campionato di Serie B nella sua storia esattamente 60 anni dopo l'ultima volta. I Lagunari hanno vinto il campionato con un solo punto di vantaggio rispetto al Frosinone, avendo vinto 24 partite perdendone solo 4 in tutta la stagione. La permanenza in Serie A del Venezia le ultime due volte, 2021-2022 e 2024-2025, è durata solo una stagione ma questa volta i progetti sembrano essere completamente differenti. Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 che nell'ultima stagione ha collezionato 37 presenze segnando 8 gol e fornendo anche 5 assist diventando uno dei principali artefici della promozione diretta, passerà quasi sicuramente allo Sporting Lisbona per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, soldi che serviranno alla società per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

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Füllkrug e Basic principali obiettivi del Venezia neo-promosso in Serie A

Come riportato da, è concreto l'interesse del Venezia perdeldella. Al termine della partita contro il Cagliari , a stagione conclusa, l'attaccante tedesco tornerà in Inghilterra al West Ham al termine della stagione dopocon la maglia dei rossoneri, e sarebbe un profilo davvero interessante per una neopromossa che però oltre a Füllkrug è interessata anche a Bašić, in scadenza di contratto con la Lazio. Quest'ultimo è stato protagonista nella prima parte di stagione sotto la guida di, ma poi come tutta la squadra ha subito un grande calo nella seconda parte terminando il campionato con

ROMA, ITALIA - 26 OTTOBRE: Toma Basic della Lazio segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Juventus FC allo Stadio Olimpico il 26 ottobre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images) Questi due acquisti rappresenterebbero una svolta fondamentale per il Venezia, combinando l'esperienza internazionale di Füllkrug con la conoscenza del calcio italiano di Bašić . L'innesto dell'attaccante tedesco garantirebbe quel peso offensivo e quella precisione realizzativa che spesso sono mancati nelle ultime stagioni nella massima serie, offrendo un punto di riferimento centrale di assoluto spessore. Parallelamente, l'inserimento del centrocampista croato aggiungerebbe dinamismo, fisicità e intelligenza tattica a un centrocampo che perde uno dei suoi giocatori chiave dell'ultima stagione.