Il Venezia ha centrato la promozione in Serie A con una giornata d’anticipo ma in casa arancioneroverde non c’è tempo per fermarsi ai festeggiamenti. Come riferito da "La Nuova Venezia", la società si è già messa al lavoro per programmare la prossima stagione nel massimo campionato. La priorità riguarda la guida tecnica, un tema su cui le idee del club appaiono già definite, ovvero il rinnovo di Giovanni Stroppa.

MILANO, ITALIA - 3 DICEMBRE: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, guarda avanti alla partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra FC Internazionale e Venezia FC allo stadio San Siro il 3 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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Il rinnovo del tecnico

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Notizia ormai certa cheguiderà ilanche nella prossima. L’intesa di massima con il direttoreè già stata raggiunta e l’ufficialità dovrebbe arrivare a metà maggio. Il prolungamento sarebbe scattato automaticamente con la promozione, ma le parti stanno rivedendo alcuni aspetti dell’accordo: si lavora a un contratto di più anni con un adeguamento dell’ingaggio, come riconoscimento per i risultati ottenuti. Il salto di categoria conquistato in anticipo consente al club di pianificare con maggiore serenità, con Stroppa al centro del progetto tecnico.

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Obiettivo Doig e Kramaric

Sul mercato la priorità è rafforzare le fasce, da sempre fondamentali nel gioco del tecnico. Il profilo più seguito è, esterno sinistro scozzese classe 2002 di proprietà del, per il quale ilha messo sul piatto un’offerta da circa 4,5 milioni di euro. I contatti tra le parti sono avviati e filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, anche grazie ai rapporti positivi tra i due club: nella scorsa stagione i lagunari avevano ceduto agli emilianiin una trattativa importante.

Doig, legato al Sassuolo fino al 2028, era già finito nel mirino del Venezia in passato. Più complicata ma affascinante è invece la pista che conduce ad Kramarić. Il Venezia ha avanzato una proposta per l’attaccante croato dell’Hoffenheim, senza però registrare progressi concreti finora. Classe 1991, è legato al club tedesco da un contratto di lunga durata: portarlo in laguna rappresenterebbe un grande colpo, ma l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice.

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