Sabato alle 18 il Paris Saint-Germain scenderà in campo a Budapest per affrontare l’Arsenal nella finale di Champions League con l’obiettivo di confermarsi campione d’Europa. Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, Vitinha ha spiegato che il trionfo della passata stagione non rappresenta necessariamente un vantaggio, sottolineando come una finale sia sempre una partita particolare e imprevedibile. Il centrocampista portoghese ha comunque assicurato che la squadra arriverà all’appuntamento con la giusta preparazione e la massima concentrazione.

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Le dichiarazioni di Vitinha

"Non credo che l'esperienza dell'anno scorso sia un cosa che possa favorirci. Una finale di Champions è sempre una storia a sé, si decide in partita secca. Noi però saremo pronti, dobbiamo esserlo per vincere la seconda di fila, anche per i nostri splendidi tifosi".

IL CENTROCAMPO COME PUNTO DI FORZA - "Rispetto all'anno scorso la nostra mobilità è persino migliore. Più giochiamo insieme, più impariamo a conoscerci e a comprendere i nostri movimenti. Ormai siamo perfettamente sincronizzati: noi sappiamo già cosa accadrà in campo, mentre i nostri avversari no. Per loro diventa difficilissimo prenderci le misure.

PARIGI, FRANCIA - 8 APRILE: Joao Neves e Vitinha del Paris Saint-Germain interagiscono durante il riscaldamento prima della partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain FC e Liverpool FC al Parc des Princes l'8 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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Le emozioni della finale

-"Da bambino sognavo anche solo di giocarla, una finale. L'anno scorso abbiamo avuto il privilegio di giocarla e di vincerla. Adesso, disputare la seconda finale consecutiva e vincerla di nuovo sarebbe un autentico sogno".

Oltre alla finale di Champions League raggiunta, Vitinha si è confermato uno degli elementi chiave del centrocampo del PSG nel corso di questa stagione, distinguendosi per continuità di rendimento, qualità tecnica e capacità di gestire i tempi di gioco. Il portoghese ha collezionato numerose presenze tra campionato e coppe, contribuendo sia in fase di costruzione sia nel recupero del pallone grazie alla sua intelligenza tattica e alla precisione nel palleggio. La sua abilità nel collegare difesa e attacco lo ha reso indispensabile nello scacchiere della squadra francese, che spesso si affida alla sua visione di gioco e alla sua capacità di mantenere equilibrio in mezzo al campo nei momenti più delicati delle partite.

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