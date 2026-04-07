Vitinha carica il PSG in vista del super match di Champions contro il Liverpool. Frecciatina all'ex compagno Ekitiké, poi l'elogio ai leader Dembélé e Hakimi. Messaggio ai tifosi: "il loro supporto è incredibile"

Francesco Intorre 7 aprile - 15:52

L'atmosfera è carica, l'aria si fa sempre più pesante. Siamo arrivati alla vigilia del super quarto di finale di Champions League tra PSG e Liverpool, a Parigi. Come di consueto, il giorno prima del match, c'è la classica conferenza organizzata dalla UEFA. Ad intervenire ai microfoni ci ha pensato il metronomo del centrocampo parigino Vitinha, che ha subito messo in chiaro le ambizioni dei padroni di casa: "Lo spirito è incredibile, amiamo giocare questi grandi match di Champions League. Tutti conoscono il calcio abbastanza bene da sapere che in questo tipo di partite non ci sono favoriti. È il Liverpool, una grande squadra, può succedere di tutto. Ma una cosa è certa: giocheremo per vincere la partita, perché è quello che vogliamo fare ogni volta".

Ma non sarà una sfida tesa solo a causa della caratura del match, ma anche per il derby personale contro l'ex PSG Hugo Ekitiké, passato ai Reds a suon di milioni. E proprio sul francese, Vitinha non ha risparmiato una frecciatina mista ad affetto: "È un ragazzo fantastico, mi è piaciuto molto l'anno trascorso con lui. Purtroppo, non era il contesto giusto per lui qui. Ha fatto girare le cose a suo favore. Speriamo che domani non giochi bene, gli auguro tutto il meglio, tranne che in queste due partite".

L'elogio ai leader: Dembélé Pallone d'Oro e Hakimi — Nel corso della conferenza, Vitinha si è anche rivolto a due pilastri fondamentali della storia recente e del presente del PSG, ovvero Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi. Sul talento francese, vincitore del Pallone d'Oro, il portoghese ha speso parole importantissime, esaltandone il carisma: "Ousmane è sempre stato un leader, anche la scorsa stagione. Quando vedi cosa fa in campo, cosa porta alla squadra, lo trasmette a tutti i suoi compagni. È ancora più un leader da quando ha vinto il Pallone d'Oro, ma è una cosa che gli viene naturale. Sa come parlare quando è necessario, è un vero leader".

Elogi altrettanto pesanti sono arrivati per l'esterno marocchino ex Inter: "È una parte fondamentale della nostra squadra. Quello che fa in campo, sia in fase difensiva che in avanti e per quello che può contribuire in quella zona. È un giocatore completo, un giocatore molto importante per la nostra squadra, e spero che continui su questa strada".

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L'amore di Vitinha per i tifosi prima di PSG-Liverpool — L'intervista del portoghese si è conclusa con delle parole al miele verso il caldissimo pubblico parigino, la cui spinta sarà vitale per cercare di conquistare il pass per le semifinali. "Il supporto dei tifosi è incredibile. Sappiamo che sono importanti per noi, conosciamo il loro ruolo, ci spingono, ci danno ancora più voglia", ha spiegato Vitinha, chiamando a raccolta l'intero Parco dei Principi. "Non ho bisogno di chiedere loro di sostenerci con tutto quello che hanno, perché so che ci daranno tutto ancora una volta".