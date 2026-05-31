Tensioni e disordini hanno caratterizzato la notte nella capitale francese dopo la vittoria del PSG contro l’Arsenal nella finale di Champions League disputata a Budapest e decisa ai rigori. Quella che doveva essere una serata di celebrazioni si è trasformata in episodi di violenza e scontri in varie zone di Parigi, con l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire l’ordine pubblico. Il ministero dell’Interno ha riferito di 416 fermi in tutta la Francia, 283 dei quali nella sola capitale, mentre sette agenti sono rimasti feriti durante le operazioni di contenimento dei disordini.

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Il caos a Parigi con petardi, saccheggi e scontri

Le tensioni si sono diffuse in più aree della capitale francese, con una particolare concentrazione nei pressi divicino allo stadio delIn questi e in altri punti considerati critici, alcuni gruppi hanno lanciato petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto impiegando gas lacrimogeni per riportare la calma e disperdere i disordini. Episodi analoghi si sono verificati anche nella zona della, nell’area dove era stato installato un maxischermo nei pressi dell’impianto del, oltre che lungo gli, dove la polizia è intervenuta con azioni di contenimento.

Nel corso degli scontri si sono registrati anche episodi di saccheggio ai danni di diversi esercizi commerciali. Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez ha giudicato gli eventi “inaccettabili”, esprimendo una netta condanna per quanto accaduto in una serata che avrebbe dovuto essere dedicata unicamente ai festeggiamenti del club parigino.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 14 APRILE: I tifosi del Paris Saint-Germain in delirio durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Liverpool FC e Paris Saint-Germain FC ad Anfield il 14 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Il percorso in Champions fino al trionfo

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Il percorso delin questa edizione diè stato caratterizzato da una crescita costante, fatta di partite intense e di una progressiva maturazione della squadra nei momenti decisivi. Dopo una fase a gironi gestita con solidità e qualche passaggio a vuoto subito corretto, il club parigino ha aumentato il proprio livello nella fase a eliminazione diretta, dove la compattezza difensiva e la qualità nelle transizioni offensive si sono rivelate determinanti.Gli uomini chiave si sono alternati tra il reparto offensivo, capace di incidere nei momenti cruciali, il centrocampo, fondamentale nel dare equilibrio e ritmo, e il portiere, decisivo in più di un’occasione. Il cammino si è concluso in una finale combattutissima contro, risolta solo ai calci di rigore dopo una gara equilibrata e ricca di tensione, in cui la freddezza dagli undici metri e la tenuta mentale hanno fatto la differenza, consegnando alun trionfo sofferto ma storico.

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