Festeggiamenti per il trionfo del PSG degenerano in violenti disordini: interventi delle forze dell’ordine in tutta la città e numerosi fermi.
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Tensioni e disordini hanno caratterizzato la notte nella capitale francese dopo la vittoria del PSG contro l’Arsenal nella finale di Champions League disputata a Budapest e decisa ai rigori. Quella che doveva essere una serata di celebrazioni si è trasformata in episodi di violenza e scontri in varie zone di Parigi, con l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire l’ordine pubblico. Il ministero dell’Interno ha riferito di 416 fermi in tutta la Francia, 283 dei quali nella sola capitale, mentre sette agenti sono rimasti feriti durante le operazioni di contenimento dei disordini.
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Il caos a Parigi con petardi, saccheggi e scontriLe tensioni si sono diffuse in più aree della capitale francese, con una particolare concentrazione nei pressi di Porte de Saint-Cloud, vicino allo stadio del Parco dei Principi. In questi e in altri punti considerati critici, alcuni gruppi hanno lanciato petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto impiegando gas lacrimogeni per riportare la calma e disperdere i disordini. Episodi analoghi si sono verificati anche nella zona della Bastiglia, nell’area dove era stato installato un maxischermo nei pressi dell’impianto del PSG, oltre che lungo gli Champs-Élysées, dove la polizia è intervenuta con azioni di contenimento.
Nel corso degli scontri si sono registrati anche episodi di saccheggio ai danni di diversi esercizi commerciali. Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez ha giudicato gli eventi “inaccettabili”, esprimendo una netta condanna per quanto accaduto in una serata che avrebbe dovuto essere dedicata unicamente ai festeggiamenti del club parigino.
Il percorso in Champions fino al trionfoIl percorso del Paris Saint-Germain in questa edizione di Champions League è stato caratterizzato da una crescita costante, fatta di partite intense e di una progressiva maturazione della squadra nei momenti decisivi. Dopo una fase a gironi gestita con solidità e qualche passaggio a vuoto subito corretto, il club parigino ha aumentato il proprio livello nella fase a eliminazione diretta, dove la compattezza difensiva e la qualità nelle transizioni offensive si sono rivelate determinanti.
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