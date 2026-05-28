Dopo una stagione non positiva al Real la convocazione di Franco Mastantuono con l’Argentina resta in forte dubbio
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Il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha lasciato ancora aperti alcuni interrogativi in vista della definizione della lista definitiva per i prossimi Mondiali, rimandando le scelte finali ai prossimi giorni. Tra i nomi in bilico figura quello di Franco Mastantuono, che non ha ancora la certezza di un posto nella rosa dei convocati. Il talento del Real Madrid, dopo la fine della stagione, ha raggiunto Buenos Aires per lavorare con lo staff tecnico argentino presso il centro sportivo legato a Lionel Messi, insieme ad altri giocatori della pre-lista, con l’obiettivo di convincere lo staff tecnico e rientrare tra i 26 scelti per la competizione iridata.
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La situazione di Mastantuono e il mistero della convocazioneA partire dall’inizio della settimana, lo staff tecnico dell’Argentina guidato da Lionel Scaloni ha analizzato singolarmente ogni profilo in vista della composizione della lista mondiale, basandosi soprattutto sul rendimento e sullo stato di forma dei giocatori. Come riporta Diario As, in questo contesto, Franco Mastantuono si presenta come uno dei candidati più seri, forte di condizioni fisiche eccellenti e di un livello di rendimento molto alto, anche se la sua convocazione non è ancora certa. Un’eventuale esclusione sarebbe legata a valutazioni tecniche più che a problemi atletici. Il dibattito resta aperto tra chi preferirebbe un inserimento graduale del giocatore e chi invece spinge per una sua integrazione immediata nel gruppo, riconoscendone il potenziale per il futuro dell’Albiceleste.
La lista degli infortuni in casa ArgentinaPer quanto riguarda il capitolo indisponibili, in casa Argentina cresce l’attenzione per le condizioni fisiche di diversi elementi della rosa in vista delle prossime scelte. Nahuel Molina, Nico González e Gonzalo Montiel stanno infatti affrontando percorsi di recupero differenti, lavorando lontano dal gruppo con programmi personalizzati per superare i rispettivi problemi fisici. Tra i tre, la situazione più delicata riguarda Montiel, reduce da un grave infortunio muscolare, che rende complicato un suo recupero in tempo utile.
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