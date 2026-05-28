Il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha lasciato ancora aperti alcuni interrogativi in vista della definizione della lista definitiva per i prossimi Mondiali, rimandando le scelte finali ai prossimi giorni. Tra i nomi in bilico figura quello di Franco Mastantuono, che non ha ancora la certezza di un posto nella rosa dei convocati. Il talento del Real Madrid, dopo la fine della stagione, ha raggiunto Buenos Aires per lavorare con lo staff tecnico argentino presso il centro sportivo legato a Lionel Messi, insieme ad altri giocatori della pre-lista, con l’obiettivo di convincere lo staff tecnico e rientrare tra i 26 scelti per la competizione iridata.

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La situazione di Mastantuono e il mistero della convocazione

A partire dall’inizio della settimana, lo staff tecnicoguidato daha analizzato singolarmente ogni profilo in vista della composizione della lista mondiale, basandosi soprattutto sul rendimento e sullo stato di forma dei giocatori. Come riporta Diario As, in questo contesto,si presenta come uno dei candidati più seri, forte di condizioni fisiche eccellenti e di un livello di rendimento molto alto, anche se la sua convocazione non è ancora certa. Un’eventuale esclusione sarebbe legata a valutazioni tecniche più che a problemi atletici. Il dibattito resta aperto tra chi preferirebbe un inserimento graduale del giocatore e chi invece spinge per una sua integrazione immediata nel gruppo, riconoscendone il potenziale per il futuro dell’Albiceleste.

BARCELLONA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Tyrhys Dolan dell'RCD Espanyol lotta per il pallone con Franco Mastantuono del Real Madrid CF durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid CF allo stadio RCDE il 3 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

La lista degli infortuni in casa Argentina

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Per quanto riguarda il capitolo indisponibili, in casacresce l’attenzione per le condizioni fisiche di diversi elementi della rosa in vista delle prossime scelte.stanno infatti affrontando percorsi di recupero differenti, lavorando lontano dal gruppo con programmi personalizzati per superare i rispettivi problemi fisici. Tra i tre, la situazione più delicata riguarda, reduce da un grave infortunio muscolare, che rende complicato un suo recupero in tempo utile.Più incoraggianti invece le condizioni degli altri due, conalle prese con uno stop accusato nelle settimane finali della stagione eche ha dovuto gestire un riacutizzarsi di un precedente fastidio fisico. Al momento, la loro presenza nella lista definitiva resta ancora da valutare con attenzione da parte dello staff tecnico.

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