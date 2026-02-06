L'argentino ha speso parole di elogio anche per Cortuois

Federico Grimaldi 6 febbraio - 10:26

In estate, il Real Madrid ha deciso di assicurarsi uno dei giocatori più promettenti del calcio mondiale: Franco Mastantuono. Il talento argentino, a soli 17 anni, si è prima preso il River Plate ed ora anche i Blancos. Con Xabi Alonso trovava poco spazio, ma ora Arbeloa lo ha rimesso al centro del progetto - sostituendo un giocatore del calibro di Rodrygo -. E le ultime prestazioni stanno dando ragione al tecnico spagnolo: Mastantuono ora è più coinvolto e gioca più per la squadra, ma soprattutto ha più sintonia con i compagni, tra tutti Bellingham. L'argentino ha usato parole al miele per definire il rapporto con l'inglese: "Jude è il mio migliore amico", ha affermato Mastantuono.

Mastantuono, l'amicizia con Bellingham e... Courtois — L’intesa tra Mastantuono e Jude Bellingham, difatti, è uno degli aspetti più interessanti del nuovo Real Madrid targato Arbeloa. Nonostante la giovane età dell’argentino e le difficoltà di adattamento a un contesto così esigente, il rapporto con l’inglese si è rivelato subito centrale, dentro e fuori dal campo. I due hanno spesso mostrato sui social una complicità evidente, fatta di menzioni reciproche e momenti condivisi, confermando come il legame vada oltre il calcio giocato. A ribadirlo è stato lo stesso Mastantuono in un’intervista, chiarendo che "quanto si vede sui social è reale".

L’argentino ha spiegato: "Vado molto d’accordo con Bellingham. Lui parla spagnolo, più o meno, ma io non parlo inglese. Non c’è molta comunicazione, ma gli voglio molto bene". Una barriera linguistica che non ha mai pesato davvero, perché, come ha sottolineato, "comunichiamo a un livello più profondo". Mastantuono ha poi riconosciuto l’importanza di Jude nel suo percorso: "Mi ha aiutato molto", definendolo senza esitazioni "il mio migliore amico". Nel corso dell’intervista, il classe 2007 ha speso parole importanti anche per Courtois: "È il miglior portiere della storia, impressionante", ricordando la "finale di Champions incredibile contro il Liverpool".