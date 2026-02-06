derbyderbyderby calcio estero Mastantuono e il legame con Bellingham: “Non lo capisco quando parla, ma ci vogliamo bene”

Mastantuono e il legame con Bellingham: “Non lo capisco quando parla, ma ci vogliamo bene”

Mastantuono
L'argentino ha speso parole di elogio anche per Cortuois
Federico Grimaldi

In estate, il Real Madrid ha deciso di assicurarsi uno dei giocatori più promettenti del calcio mondiale: Franco Mastantuono. Il talento argentino, a soli 17 anni, si è prima preso il River Plate ed ora anche i Blancos. Con Xabi Alonso trovava poco spazio, ma ora Arbeloa lo ha rimesso al centro del progetto - sostituendo un giocatore del calibro di Rodrygo -. E le ultime prestazioni stanno dando ragione al tecnico spagnolo: Mastantuono ora è più coinvolto e gioca più per la squadra, ma soprattutto ha più sintonia con i compagni, tra tutti Bellingham. L'argentino ha usato parole al miele per definire il rapporto con l'inglese: "Jude è il mio migliore amico", ha affermato Mastantuono.

Mastantuono, l'amicizia con Bellingham e... Courtois

L’intesa tra Mastantuono e Jude Bellingham, difatti, è uno degli aspetti più interessanti del nuovo Real Madrid targato Arbeloa. Nonostante la giovane età dell’argentino e le difficoltà di adattamento a un contesto così esigente, il rapporto con l’inglese si è rivelato subito centrale, dentro e fuori dal campo. I due hanno spesso mostrato sui social una complicità evidente, fatta di menzioni reciproche e momenti condivisi, confermando come il legame vada oltre il calcio giocato. A ribadirlo è stato lo stesso Mastantuono in un’intervista, chiarendo che "quanto si vede sui social è reale".

Mastantuono e il legame con Bellingham: “Non lo capisco quando parla, ma ci vogliamo bene”- immagine 2
MADRID, SPAGNA - 1 FEBBRAIO: Jude Bellingham del Real Madrid si infortuna durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Rayo Vallecano de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 1 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

L’argentino ha spiegato: "Vado molto d’accordo con Bellingham. Lui parla spagnolo, più o meno, ma io non parlo inglese. Non c’è molta comunicazione, ma gli voglio molto bene". Una barriera linguistica che non ha mai pesato davvero, perché, come ha sottolineato, "comunichiamo a un livello più profondo". Mastantuono ha poi riconosciuto l’importanza di Jude nel suo percorso: "Mi ha aiutato molto", definendolo senza esitazioni "il mio migliore amico". Nel corso dell’intervista, il classe 2007 ha speso parole importanti anche per Courtois: "È il miglior portiere della storia, impressionante", ricordando la "finale di Champions incredibile contro il Liverpool".

