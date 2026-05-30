Anthony Gordon ha iniziato la sua nuova avventura al Barcellona mostrando grande determinazione e una forte voglia di mettersi in gioco. L'esterno inglese è apparso motivato e consapevole dell'importanza del passo compiuto, approdando in una delle società più blasonate del panorama calcistico internazionale. Durante la presentazione ha inoltre dimostrato il proprio impegno verso il nuovo ambiente esprimendosi in spagnolo, un segnale della volontà di integrarsi rapidamente e di diventare fin da subito una risorsa per il club e i suoi tifosi.

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Le dichiarazioni di Gordon

"È un sogno che si realizza far parte del miglior club del mondo. La Champions sarebbe qualcosa di incredibile, soprattutto già alla prima stagione. Sento il calore della città e la voglia di vincere è enorme"

LA PRESENTAZIONE IN SPAGNOLO - "Lo volevo fare perché volevo giocare qui. Ho studiato negli ultimi due anni; ho sempre avuto fame di vittorie, voglio vincere tutto".

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 2 MAGGIO: Anthony Gordon del Newcastle United arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Newcastle United e Brighton & Hove Albion al St James' Park il 2 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

L'ufficialità e le parole su Yamal e Flick

"È emozionante giocare con lui. Ha una qualità incredibile, così come Pedri e De Jong. Questo livello si raggiunge solo con intensità, pressione e talento"

LA CHIACCHIERATA CON FLICK - "È una persona e un allenatore straordinario, spero di poter vincere tanti titoli insieme a lui".

IL TRASFERIMENTO DA 80 MILIONI - "So cosa rappresenta questo club e la sua storia. Non si firma per il Barça tutti i giorni, ma quando ho saputo che era possibile non ho avuto dubbi".

Anthony Gordon becomes an FC Barcelona player until 2031✍️

🔗 https://t.co/YH6UlV1h68 pic.twitter.com/kfyngfc0sZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026

Il colpo da 80 milioni

L'arrivo dirappresenta un investimento di primo piano per il, che ha deciso di puntare con forza sul talento inglese versando circa 80 milioni di euro. Esterno offensivo rapido, dinamico e abile nell'uno contro uno,si distingue per la capacità di creare superiorità numerica, attaccare gli spazi e contribuire in entrambe le fasi di gioco grazie a un'intensa applicazione senza palla. La sua versatilità gli consente di agire su entrambe le corsie offensive, offrendo soluzioni preziose a livello tattico. Nelle ultime stagioni con ilsi è affermato come uno dei giocatori più incisivi della squadra, collezionando numeri importanti tra reti e assist e confermandosi un elemento determinante nella costruzione e nella finalizzazione della manovra offensiva. Ilvede in lui un profilo ideale per aumentare imprevedibilità, intensità e qualità nel reparto avanzato, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente una rosa già ricca di talento.

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