Due anni di studio della lingua e un obiettivo chiaro per la nuova avventura blaugrana di Gordon: vincere e conquistare i tifosi.

Giammarco Probo
Fermín López Barcellona

Il Barcellona si stringe attorno a Fermin Lopez: il giocatore riceve un'accoglienza calorosa al centro sportivo

Anthony Gordon ha iniziato la sua nuova avventura al Barcellona mostrando grande determinazione e una forte voglia di mettersi in gioco. L'esterno inglese è apparso motivato e consapevole dell'importanza del passo compiuto, approdando in una delle società più blasonate del panorama calcistico internazionale. Durante la presentazione ha inoltre dimostrato il proprio impegno verso il nuovo ambiente esprimendosi in spagnolo, un segnale della volontà di integrarsi rapidamente e di diventare fin da subito una risorsa per il club e i suoi tifosi.

Liverpool v Newcastle United - Premier League

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Le dichiarazioni di Gordon

L'EMOZIONE DI ANTHONY GORDON - "È un sogno che si realizza far parte del miglior club del mondo. La Champions sarebbe qualcosa di incredibile, soprattutto già alla prima stagione. Sento il calore della città e la voglia di vincere è enorme"

LA PRESENTAZIONE IN SPAGNOLO - "Lo volevo fare perché volevo giocare qui. Ho studiato negli ultimi due anni; ho sempre avuto fame di vittorie, voglio vincere tutto".

Gordon Bayern Monaco
NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 2 MAGGIO: Anthony Gordon del Newcastle United arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Newcastle United e Brighton & Hove Albion al St James' Park il 2 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

L'ufficialità e le parole su Yamal e Flick

LE PAROLE DI GORDON SU YAMAL - "È emozionante giocare con lui. Ha una qualità incredibile, così come Pedri e De Jong. Questo livello si raggiunge solo con intensità, pressione e talento"

LA CHIACCHIERATA CON FLICK - "È una persona e un allenatore straordinario, spero di poter vincere tanti titoli insieme a lui".

IL TRASFERIMENTO DA 80 MILIONI - "So cosa rappresenta questo club e la sua storia. Non si firma per il Barça tutti i giorni, ma quando ho saputo che era possibile non ho avuto dubbi".

Il colpo da 80 milioni

L'arrivo di Anthony Gordon rappresenta un investimento di primo piano per il Barcellona, che ha deciso di puntare con forza sul talento inglese versando circa 80 milioni di euro. Esterno offensivo rapido, dinamico e abile nell'uno contro uno, Gordon si distingue per la capacità di creare superiorità numerica, attaccare gli spazi e contribuire in entrambe le fasi di gioco grazie a un'intensa applicazione senza palla. La sua versatilità gli consente di agire su entrambe le corsie offensive, offrendo soluzioni preziose a livello tattico. Nelle ultime stagioni con il Newcastle si è affermato come uno dei giocatori più incisivi della squadra, collezionando numeri importanti tra reti e assist e confermandosi un elemento determinante nella costruzione e nella finalizzazione della manovra offensiva. Il Barcellona vede in lui un profilo ideale per aumentare imprevedibilità, intensità e qualità nel reparto avanzato, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente una rosa già ricca di talento.

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