Il Real Madrid ha vissuto una serata intrisa di emozioni per celebrare l’ultima apparizione al Bernabéu di Carvajal, simbolo di madridismo e protagonista di un ciclo irripetibile costellato di trionfi europei. Fin dai primi istanti, lo stadio ha fatto sentire tutto il proprio affetto al terzino spagnolo: il suo nome, annunciato per ultimo durante la lettura delle formazioni, ha scatenato un boato assordante da parte dei tifosi, un privilegio solitamente riservato ai grandi fuoriclasse della squadra.

L’omaggio è proseguito sugli spalti, dove nella curva sud è comparsa una gigantesca coreografia dedicata al numero 2 madridista, accompagnata da una frase che raccontava il suo percorso dalle giovanili fino alla consacrazione tra le leggende del club. Ogni dettaglio della serata sembrava costruito per esaltare la carriera di Carvajal, mentre il pubblico del Bernabéu gli tributava applausi continui e cori carichi di riconoscenza.

Il momento più intenso è arrivato nel finale di gara, quando Arbeloa ha deciso di richiamarlo in panchina tra gli applausi di tutto lo stadio. Anche i giocatori dell’Athletic Bilbao hanno partecipato al tributo formando un pasillo de honor per salutare il difensore spagnolo. Carvajal ha poi abbracciato uno ad uno compagni e avversari, visibilmente commosso, prima di lasciare il terreno di gioco per l’ultima volta accolto dall’affetto della sua famiglia e del popolo madridista.

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L'omaggio del Santiago Bernabeu a Carvajal

Dopo aver salutato il pubblico da calciatore delsul terreno di gioco, per Alaba è arrivato il momento più toccante della serata: la cerimonia celebrativa organizzata dal club al Bernabéu. Ad aprire l’omaggio è stato il difensore austriaco, applaudito calorosamente dai tifosi dopo la proiezione di un filmato che ha ripercorso le tappe più significative delle sue cinque stagioni in maglia blanca, impreziosite da undici trofei conquistati. Visibilmente emozionato,ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto, soprattutto durante il lungo recupero dall’infortunio al ginocchio, dichiarando che ilresterà per sempre parte della sua vita.

Successivamente è toccato a Carvajal, simbolo di appartenenza e uno dei giocatori più vincenti della storia madridista con 27 titoli. Sul maxi schermo sono scorrevano le immagini della sua crescita: dagli inizi nel settore giovanile fino alla consacrazione come autentica leggenda del club. Con il microfono tra le mani e gli occhi lucidi, il terzino spagnolo ha ascoltato l’abbraccio del Bernabéu, che gli ha dedicato cori, applausi interminabili e un’atmosfera carica di riconoscenza per una carriera entrata nella storia del calcio europeo.

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Daniel Carvajal del Real Madrid viene lanciato in aria dai compagni di squadra per commemorare la sua ultima apparizione con la maglia del Real Madrid dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabeu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il capitano dei Blancos esordisce così: "Grazie mille, tifosi del Real Madrid. Voglio ringraziare Florentino per tutto quello che ha fatto per me. Se c'è una cosa che mi porterò via da questa esperienza, è che 24 ore dopo il mio grave infortunio al ginocchio, non ha esitato a rinnovarmi il contratto".

Poi continua: "Questo è il Real Madrid, e vinceremo ancora. Ringrazio anche la mia famiglia, per tutto il loro sostegno fin da quando ero bambino. Per tutto quello che abbiamo passato in questi ultimi due anni difficili, per aver portato luce nell'oscurità".

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"Quello che si prova qui si può capire solo se lo si è vissuto in prima persona. Voglio solo che vi ricordiate di me con orgoglio per aver dato tutto per questa maglia.", conclude Carvajal.