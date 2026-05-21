Dopo 13 anni al servizio totale del Real Madrid, Dani Carvajal lascerà i Blancos. Il terzino spagnolo, che ha praticamente passato tutta la carriera a Madrid, ha deciso di organizzare una festa di addio per salutare l'ambiente, ormai diventato una seconda casa per lui. Carvajal ha invitato tutti i compagni e diversi membri dello staff madrileno, ma ha clamorosamente tagliato fuori Alvaro Arbeloa, che non è solo l'attuale allenatore del Real, ma è stato anche un suo compagno di squadra a inizio carriera. Secondo quanto riportato dal giornale inglese The Athletic, il tecnico spagnolo è stato letteralmente l'unico escluso da questo importante momento di festa.

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Ammutinamento nello spogliatoio e gelo totale

L'assenza da questo momento conviviale è però solo la punta dell'iceberg della situazione all'interno della Casa Blanca. Lo spogliatoio è collassato a causa ditra i giocatori mai gestite e ungenerale divenuto ormai insostenibile.non è mai stato capace di prendere la situazione in pugno e di gestire un gruppo, che gli ha immediatamente voltato le spalle. Questo ha portato l'ambiente alla più totale, con molti giocatori delche, addirittura, non rivolgerebbero neanche più la parola al proprio

ALBACETE, SPAGNA - 14 GENNAIO: Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, interagisce con Daniel Carvajal del Real Madrid durante la partita degli ottavi di finale di Copa del Rey tra Albacete Balompie e Real Madrid allo stadio Carlos Belmonte il 14 gennaio 2026 ad Albacete, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

I saluti di Arbeloa e la missione di José Mourinho

⚡️Dani Carvajal is inviting the squad and some staff members to a farewell dinner today

➕Arbeloa is not among those invited by the Real Madrid captain @TheAthleticFC — Mario Cortegana (@MarioCortegana) May 20, 2026

La partita che si svolgerà nel weekend controsarà l'ultima per, che saluterà amaramente il club. Dopo il disastro di quest'ultima stagione, alserviva disperatamente un nome capace di far sentire la propriae dil'ambiente. Per questoha pensato a José Mourinho . Lo Special One è pronto a fare ritorno adopo una decina di anni, e gli spetterà un compito a dir poco arduo. Il portoghese dovrà infatti raccogliere tutte lelasciate dal suo predecessore e rimettere insieme i cocci per riportare di nuovo alla vittoria il

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