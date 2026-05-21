Spogliatoio spaccato in casa Real Madrid: Carvajal esclude Arbeloa dalla festa d'addio. I giocatori lo ignorano, tocca a Mourinho raccogliere i cocci
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Dopo 13 anni al servizio totale del Real Madrid, Dani Carvajal lascerà i Blancos. Il terzino spagnolo, che ha praticamente passato tutta la carriera a Madrid, ha deciso di organizzare una festa di addio per salutare l'ambiente, ormai diventato una seconda casa per lui. Carvajal ha invitato tutti i compagni e diversi membri dello staff madrileno, ma ha clamorosamente tagliato fuori Alvaro Arbeloa, che non è solo l'attuale allenatore del Real, ma è stato anche un suo compagno di squadra a inizio carriera. Secondo quanto riportato dal giornale inglese The Athletic, il tecnico spagnolo è stato letteralmente l'unico escluso da questo importante momento di festa.
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Ammutinamento nello spogliatoio e gelo totaleL'assenza da questo momento conviviale è però solo la punta dell'iceberg della situazione all'interno della Casa Blanca. Lo spogliatoio è collassato a causa di faide interne tra i giocatori mai gestite e un malcontento generale divenuto ormai insostenibile. Arbeloa non è mai stato capace di prendere la situazione in pugno e di gestire un gruppo difficilissimo, che gli ha immediatamente voltato le spalle. Questo ha portato l'ambiente alla più totale anarchia, con molti giocatori del Real Madrid che, addirittura, non rivolgerebbero neanche più la parola al proprio allenatore.
I saluti di Arbeloa e la missione di José MourinhoLa partita che si svolgerà nel weekend contro l'Athletic Club sarà l'ultima per Arbeloa, che saluterà amaramente il club. Dopo il disastro di quest'ultima stagione, al Real Madrid serviva disperatamente un nome capace di far sentire la propria voce e di compattare l'ambiente. Per questo Florentino Pérez ha pensato a José Mourinho. Lo Special One è pronto a fare ritorno a Madrid dopo una decina di anni, e gli spetterà un compito a dir poco arduo. Il portoghese dovrà infatti raccogliere tutte le macerie lasciate dal suo predecessore e rimettere insieme i cocci per riportare di nuovo alla vittoria il Real Madrid.
⚡️Dani Carvajal is inviting the squad and some staff members to a farewell dinner today— Mario Cortegana (@MarioCortegana) May 20, 2026
➕Arbeloa is not among those invited by the Real Madrid captain @TheAthleticFC
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